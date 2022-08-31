「凹嗚狼人殺大神」陳零九參與海選活動評選。（八大提供）

小賴透露有擁抱安慰江宏傑。（八大提供）

黃偉晉擔任隊長，直言自己戰績最弱。（八大提供）

荳荳大方透露有關心目前參加《全明星4》的好朋友黃宏軒。（八大提供）

陳零九、黃偉晉、小賴（賴晏駒）、荳荳（何紫妍）今（31日）出席八大《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺：星狼崛起」海選活動；小賴被問及日前江宏傑借宿一事，他坦言江宏傑當晚住在他家，「我們沒有一起睡，也沒發生任何的事，雖然我蠻喜歡他，但還是希望他幸福」。

有安慰被家務事纏身的江宏傑？小賴說因為不清楚事情經過，所以不好多說什麼，但有感受到江宏傑情緒低落，身為朋友的他用擁抱取代話語安慰，「我絕對沒有揉背、手也沒有往下滑，我不會做逾矩的事情」。

大家分享心中狼人殺的夢幻清單，有徐乃麟、小S（徐熙娣）、劉冠廷等人，小賴透露有邀請江宏傑參加海選活動，「我沒看過他玩狼人殺的樣子，想知道他玩遊戲時是怎麼樣，如果他來，可以加入我的戰隊」，最後更歪樓笑說：「如果交往的話，不管怎麼玩都是被我玩。」

黃宏軒日前在《全明星4》遭網友抨擊不聽領隊錢薇娟指導，曾與他傳出緋聞的荳荳透露有關心對方，「這就是一個過程，他沒事的」，她說2人是聊得來的好友，現在沒有交往，但也語帶保留表示未來的事不好說。

邱鋒澤日前遭爆將卸下《娛樂百分百》主持棒，陳零九今解釋邱鋒澤只是不主持節目，有機會的話還是會參加錄影，「他之前太累加上確診影響到聲音，所以想要先好好休息」，五堅情活動會受到影響？小賴趕緊回答團體還在並趁勢宣傳10月的海外演唱會，最後則不忘搞笑：「要散的還是會散。」