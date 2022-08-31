交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，受颱風軒嵐諾外圍環流影響，龜山島自9月1日起，封島3天。
東北角風管處指出，目前是龜山島賞鯨活動旺季，但根據中央氣象局預報，明天起受颱風軒嵐諾外圍環流影響，台灣東北部、宜蘭蘇澳沿海平均風力將超過6級，有較大風浪及長浪發生機率，因此龜山島自9月1日起，封島3天。
宜蘭縣賞鯨推廣協會表示，配合龜山島封島3天，協會賞鯨船也將暫停營業，日後再視情況調整。
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，受颱風軒嵐諾外圍環流影響，龜山島自9月1日起，封島3天。
東北角風管處指出，目前是龜山島賞鯨活動旺季，但根據中央氣象局預報，明天起受颱風軒嵐諾外圍環流影響，台灣東北部、宜蘭蘇澳沿海平均風力將超過6級，有較大風浪及長浪發生機率，因此龜山島自9月1日起，封島3天。
宜蘭縣賞鯨推廣協會表示，配合龜山島封島3天，協會賞鯨船也將暫停營業，日後再視情況調整。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。