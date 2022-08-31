交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，受颱風軒嵐諾外圍環流影響，龜山島自9月1日起，封島3天。

東北角風管處指出，目前是龜山島賞鯨活動旺季，但根據中央氣象局預報，明天起受颱風軒嵐諾外圍環流影響，台灣東北部、宜蘭蘇澳沿海平均風力將超過6級，有較大風浪及長浪發生機率，因此龜山島自9月1日起，封島3天。

宜蘭縣賞鯨推廣協會表示，配合龜山島封島3天，協會賞鯨船也將暫停營業，日後再視情況調整。