聯友金屬科技(7610)送件申請登錄戰略新板。

聯友金屬科技成立於107年5月，主要產品為碳酸鈷及鎢酸鈉，董事長為顏文良，總經理為吳永中，目前股本為2.07億元，110年合併營收為4億元，稅前盈餘為7838萬元，每股盈餘為4.89元。

《櫃買市場》打對折 興櫃戰略新板合格投資人財力門檻降低
《櫃買市場》富櫃200業績發表會 12日登場
伯鑫工具27日申請登錄興櫃一般板
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