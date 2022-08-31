《櫃買市場》聯友金屬科技 申請登錄戰略新板 17:112022/08/31 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯友金屬科技(7610)送件申請登錄戰略新板。 聯友金屬科技成立於107年5月，主要產品為碳酸鈷及鎢酸鈉，董事長為顏文良，總經理為吳永中，目前股本為2.07億元，110年合併營收為4億元，稅前盈餘為7838萬元，每股盈餘為4.89元。 《櫃買市場》打對折 興櫃戰略新板合格投資人財力門檻降低 《櫃買市場》富櫃200業績發表會 12日登場 伯鑫工具27日申請登錄興櫃一般板 #聯友 #金屬科技 #申請登錄 #戰略新板 #櫃買市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》帝霖辦創櫃板登錄前籌資 09:382022/08/08 財經 閃亮創櫃系列 5－利百景 循序漸進資本市場 04:102022/08/25 證券．權證 《櫃買市場》櫃買業績發表會21日揭幕 25家上櫃公司參與 08:582022/07/14 財經 櫃買Q3投資人講座 開放報名 04:102022/08/15 證券．權證 《櫃買市場》特選上櫃ESG永續高股息報酬指數 通過ETN資格認可 07:472022/07/28 財經 《櫃買市場》櫃買業績發表會下週聚焦3主題 9公司與會 13:302022/08/10 財經 櫃買 辦Web3研討會 04:102022/07/28 證券．權證 櫃買強彈逾1％攻上季線 信驊奪下股王寶座 12:072022/08/24 財經 《櫃買市場》今年來掛牌公司 上櫃15家、興櫃35家 15:192022/08/01 財經 《櫃買市場》數位經濟國際 721辦理創櫃板登錄前籌資 11:082022/07/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。