因應後疫情時代及國際政經情勢變局，擘劃證券市場未來發展遠景，證交所31日舉辦「證券市場新未來」記者會。證交所總經理簡立忠指出，未來將朝「建構ESG生態系」、「強化外國證券複委託服務及管理」、「推動資安防護升級暨大數據專案」、「積極推動及活化創新板」等四大方向推動，增進台灣證券市場多元及健全發展。

簡立忠指出，證交所期望藉由建構ESG生態系，讓ESG成為台灣企業在國際競爭利基，並實際提出7項行動方案，包括整合性ESG資訊平台、推動ESG評鑑、促進多元化ESG商品發展、F4永續發展轉型、協助企業進行碳盤查及揭露、進行人才培育及強化投資人關係連結，提升整體證券市場國際競爭力。

為引導企業持續投入永續發展，除於2022年底研議強化現行公司治理評鑑有關環境、社會構面量化及質化指標並提高其權重外，另證交所已著手開始研議建立ESG評鑑，篩選具有鑑別度、可比性之指標，並參酌國際評鑑機構評鑑內容，依產業特性規劃進行評比，預計於2023年底發布ESG評鑑架構及指標內容，2024年起進行ESG評鑑，2025年初發布ESG評鑑結果，並研議公司治理評鑑於並行一定期間後適時退場。

未來證交所也將鼓勵ESG商品多元化發展，推動證券周邊單位永續發展轉型，並配合「上市櫃公司永續發展路徑圖」協助企業進行碳盤查及揭露。此外，為能厚植ESG人才庫，將積極投入人才培育，並透過推廣董監進修ESG相關課程，將永續發展觀念深植於企業文化。

為了協助證券商永續發展財富管理業務，未來複委託業務應以保護投資人資產安全、提升投資人對外國資產信任為首要任務。簡立忠表示，證交所將與集保結算所合作，規劃聯合徵信平台、風控監理資訊平台，以及保管後台服務平台。

此外，證交所將推動資安防護升級暨大數據專案，現行對證券商分級差異化管理，依等級賦予不同的資安防護要求，為持續強化證券商資安防護及韌性，證交所已於7月26日擴大要求第三級證券商建置入侵防護系統（IPS）、網頁應用程式防火牆（WAF）、資訊安全監控中心（SOC）等防護機制，並與券商公會合作於明年首季完成第四級證券商強化評估。

在大數據專案部分，證交所聚焦三大重點，第一、導入企業智慧視覺化分析工具，提升人員數據分析能力，優化市場管理品質與效率；第二、建立證交所數據文化、植入數位DNA，讓人員熟悉數據帶來的價值及應用方式，加速創新制度、產品與服務規劃；第三、提供分析服務，強化與主管機關間互動關係，共同提升市場競爭力。

簡立忠指出，證交所將運用臺灣科技產業的優勢與實力，形塑「臺灣創新板」上市新亮點，透過產業整合與驅動創新，將資源重新配置，由硬體製造延伸至軟體服務，創造及滿足更多型態的新經濟需求。

同時，打造「創新＋永續」的上市新品牌，希望透過證券市場的力量，激發產業創新風氣與能量，形成產業創新上市聚落，驅動下世代核心產業發展，為經濟成長注入新動能。