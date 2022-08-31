為舒緩連續假日國道5號壅塞，交通部高速公路局自2020年9月中秋節連續假期起，對國5的石碇、坪林交流道南下入口匝道進行封閉管制，但居民抗議，封閉匝道引來的塞車回堵，造成當地民生不便，不只外出採買有問題，親友來訪也是困難重重，自救會成員今赴交通部抗議，揚言不適度放寬管制，將在中秋節出動80輛車，癱瘓交流道。

坪林匝道自救會今日在民眾黨立委邱臣遠、台北市議員候選人張凱鈞陪同下，前往交通部門口抗議並遞交陳情書。自救會會長陳耀璋指出，高公局管制的結果，導致當地平面道路嚴重回堵，山上居民下不來採買、買完也回不了家，短短幾分鐘的路程，一等就是數小時。

經協商，高公局同意0至5時開放不管制，但自救會批評，5至7時的車流其實很少，卻繼續管制造成不便，希望開放延長0至7時不管制，並適度放寬匝道儀控時間。

自救會指出，協商1、2年得不到官方善意回應，若下周再得不到讓人滿意的答覆，將在中秋節4天疏運期間，由當地7個里各派出10餘輛車，共計超過80輛車堵住交流道下方的國中路，造成交通大回堵，「你不讓我上去，我也不上去了，但你也別下來！」

高公局回應，將盡快研究解決方案，並在下周安排時間拜會自救會，一定會在中秋節前向居民說明。