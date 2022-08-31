現任竹南鎮長方進興31日上午完成連任參選登記。（謝明俊攝）

現任竹南鎮長方進興31日上午完成連任參選登記。（謝明俊攝）

前竹南鎮長康世儒尋求第2度挑戰現任鎮長方進興。（謝明俊攝）

苗栗縣人口第2多的竹南鎮，今年鎮長選戰將出現前後任鎮長2度拼場，現任鎮長方進興爭取連任，31日上午正式登記參選，以過去3年多完成竹南運動公園網球場、風雨球場、爭取建置獅山親子公園等政績，以及未來推動興建第2座鎮圖書館等政見來爭取鎮民認同，康世儒則曾當選2任竹南鎮長，4年前曾與方進興對戰失利後一度韜光養晦，第2度對戰精彩可期。

康世儒早年屬苗栗黃派，由前縣長何智輝一手拉拔加入政界，連續2年當選竹南鎮長，曾經被視苗栗政壇未來之星，但因後來投效綠營而與國民黨漸行漸遠，後於2009年補選當選過立法委員，胞弟康世明接替親哥哥，也連任過2屆竹南鎮長，家族政治實力不容輕忽，但康世儒從2014年與徐耀昌競爭苗栗縣長失利後，多次參選都失利，政治氣勢一路跌落。

康世明當選2任竹南鎮長，與當時擔任鎮代會主席的方進興府會關係惡劣，康世明2屆任滿，康世儒再度宣布出馬參選竹南鎮長，方進興不滿與康世儒競選，當時地方上也不滿康家連續16年執掌竹南鎮長反彈，，加上立委陳超明、徐耀昌等國民黨重要大老相挺，方進興以近2千票險勝康世儒。

今年方進興尋求連任，先前曾一度傳出康世明有意再度出山，但經兄弟內部協調，最後由康世儒出線，第2度與方進興競逐，2人再度交手，精采可期。

31日上午，方進興在支持者陪同下在市公所3樓禮堂完成登記，方進興將以過去3年多任內完成多項建設，如獅山親子公園、竹南運動公園改建、完成多項水環境工程、高速公路橋下閒置空間再利用等，並提出興建親子圖書館及全民運動館等政見，爭取鎮民認同。康世儒則以兄弟16年鎮長經驗，期望喚起鎮民記憶全力拼搏。