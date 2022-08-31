金門塔山發電廠今天舉行新、卸任廠長交接儀式，未來將持續完善發電各項設備，汰換老舊機組和增設空汙處理設備，進一步提升服務品質。（塔山電廠提供）

金門塔山發電廠今天舉行新、卸任廠長交接儀式，監交人台電總管理處副總經理郭天合讚揚卸任廠長葉國佐任內主動進行傳統能源與再生能源的調度平衡，圓滿達成穩定供電的任務，期盼在繼任的楊清煌廠長接棒下，供電和服務品質更上一層樓。

郭天合表示，塔山發電廠因位處離島，加上風力發電與太陽能發電等再生能源，是有別於台灣本島發電系統的獨立電網系統，在葉廠長任內主動進行傳統能源與再生能源的調度與平衡，圓滿達成穩定供電之任務，成果有目共睹。

立委陳玉珍也肯定葉廠長任內穩定供電，強力支援地方發展，並強調塔山電廠與金門關係緊密，希望台電公司未來多進用在地人才。

葉國佐自2019到任迄今正好滿3年，任內完成塔山電廠新設機組正式商轉與推動建設金門智慧電網、持續優化發電設備和管理系統，使供電品質更趨穩定可靠。同時也積極配合金門縣政府及行政院推動之「金門低碳島」政策，積極參與各項環保和敦親睦鄰工作，並爭取台電公司增加金門學子獎助學金由每年60萬增加到104萬。

金門副縣長李增財日前頒發金門縣榮譽縣民證以及紀念酒，以感謝他3年任內對金門電力貢獻。葉廠長則特別感謝太太的支持，在澎湖專心照顧家庭，讓他有機會在金門發揮所長。

新任廠長楊清煌服務台電40多年，歷任發電處電氣組經理、大潭發電廠電氣組經理，協助各電廠重大故障搶修及復舊、重要設備更新及採購、事故調查及改善等，並參與台澎電力系統合聯，經驗豐富。

楊清煌表示，未來將持續完善發電各項設備，汰換老舊機組和增設空汙處理設備，做好環保工作，期使對環境影響能降到最低，並將再生能源最大化，藉由智慧電網提供穩定的電力，並持續做好敦親睦鄰的回饋工作，落實各項電力建設與政策。