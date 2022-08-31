隨著年紀增長，大部分的人工作會慢慢穩定下來，直接做到退休，但有知名作家在網路上分享了朋友的經歷，指出朋友的先生一年內換了兩三個工作，當大家因為朋友需要承擔沉重的經濟壓力感到憂傷時，卻因為一個原因忽然覺得一切都沒關係了，一直換工作根本沒什麼。

其他朋友知道實情後忽然覺得換工作沒什麼。（圖／翻攝自黃大米臉書）

知名作家黃大米在臉書發文表示，朋友是一名外商公司主管，大學時就決定跟男友結婚，過著多年甜蜜日子，這些年來她的官運也相當順利，反觀先生頻頻換工作，一年可以換到兩三個工作，黃大米常聽朋友抱怨先生沒定性也不知上進，希望先生能找一份穩定的工作好好上班，錢多錢少都沒關係。當大家都因為朋友肩負著沉重家庭經濟替她哀傷時，有人就問到先生的開銷也是朋友支付嗎？朋友默默說道：「公婆有很多房子，投資的企業也都很賺錢，因此每個月會給先生五十萬」，當下眾人都沉默，突然覺得他先生常換工作也沒什麼了，就算不出門工作都合情合理。

網友們開玩笑說朋友的先生是在打發時間。（示意圖／達志影像）

文章發出後，網友紛紛表示，「朋友的先生出門上班只是在體驗生活跟打發時間，要是我的話早就躺在家中」；「妳確定朋友是在抱怨，不是在跟你們其他人炫耀嗎？」，前東森財經主播劉芯彤還開玩笑表示：「每月坐領50萬零用錢，還願意出門工作，根本是優質老公，如果朋友不要她可以。」