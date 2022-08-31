聚推出多款日式湯頭讓歡聚更有滋味。（聚日式鍋物提供）

不少人喜歡日劇、日本動漫，讓哈日風持續席捲台灣。王品旗下火鍋品牌「聚日式鍋物」看好趨勢，近期推薦兩款「熊出沒」札幌熊起司牛奶湯和激辛麻辣湯，貌似招財貓的「聚寶熊」造型，入鍋後像極正在泡湯的熊，相當療癒，此外9月1日至9月15日號召民眾揪團來聚大口吃肉，揪團身高集滿3000cm就能免費吃3000cm的肉肉瀑布。

轉型升級的「聚」，以「主題火鍋＋蔬食自助吧」擄獲廣大喜愛日式火鍋顧客的胃，今年聚結合日式視覺造型、道地、情境創造出口感層次豐富、多選擇性的日式火鍋湯頭，除了熊熊襲來的札幌熊起司牛奶湯、激辛麻辣湯外，更有地道的仙台風辛味噌湯、關東風壽喜燒湯。本次搭配「進擊的聚人」挑戰免費吃肉瀑布活動的「放縱系雪花牛肉瀑布」，原塊肉現點現刨、明顯的紅、白相間，狀似大理石花紋的雪花牛肉，肉質鮮嫩而不油膩，口感鮮甜且香氣十足，瀑布造型，滿足視覺也能滿足肉肉控的暢快感。

9月1日至9月15日限時限量推出「進擊的聚人」肉瀑布挑戰賽，號召民眾揪團來聚大口吃肉，聚人揪團挑戰身高集滿3000cm就能免費吃3000cm的肉肉瀑布，不論高的矮的只要你夠會揪，整團進店量身高，累積身高高度達3000公分就可以享受免費吃肉的快感，挑戰成功可免費獲得3000公分雪花牛肉瀑布4座（價值6107元）；而活動期間內若不想挑戰也可以參加四人同行贈送雪花牛肉乙份（價值152元）的活動。