傑尼斯偶像團體「浪花男子」成員西畑大吾在出道之前的「關西小傑尼斯」時期，就曾在電視劇作品《多謝款待》中飾演杏的次子；2年後又在電視劇《阿淺》當中，飾演宮崎葵的次子，也是傑尼斯現役成員中，唯一兩度演出NHK晨間劇的成員，更是女星們的「次子專業戶」，他在新片《末日救世主》中，飾演在東京獨自生活，雖然軟弱卻心地善良的大學生「入間啓太」。

某日在街頭被流氓纏上，還好最後被末日戰士「勝平」即時解救。為了報答勝平的救命之恩，他好心收留對方，沒想到住處卻陸續被其他末日戰士們霸佔入住，讓他哭笑不得。不過由他詮釋的這個角色，不僅全力支持末日戰士們，更也支持著電影本身。散發出親切可愛又柔軟的溫暖，並以絕佳的穩定性、讓人目不轉睛的表情，還有絕妙的童顏使用方法，讓故事更具說服力。

導演平野隆也看中他的演技潛能，「西畑很懂得掌握演技之間的留白，我想他應該憑直覺就知道，那些留白正是帶來喜感的瞬間。他具備壓倒性的喜劇天賦，在片中擔任非常重要的角色。」尤其西畑在片場受到伊藤英明等前輩演員們的喜愛，也讓導演狂讚：「對大家來說，西畑就像『潤滑劑』一樣，不只角色，他可能都是我們當中最成熟的人，為這部無法無天的搞笑電影帶來一股溫和的安全感，讓人感覺很放鬆，並成功燃起觀眾的笑點。」

西畑大吾在片中飾演原本過著平凡生活，卻邂逅從未看過、純真又充滿魅力的末日英雄「勝平」，讓平凡無奇的他因此跟著改變。若只有勝平一個人也就算了，不知從哪邊冒出來的大叔們，接二連三在自己的房裡住了下來，還賴著不走。雖然他嘴上總是喊著要趕走他們，其實心裡默默覺得這樣待在一起也不錯。

這個充滿同理心的魅力角色，讓導演平野隆解釋：「角色的寬容，是我們從企劃階段就已經奠定下來，也是我們對習慣於從眾、排除異己、充滿封閉感的現代社會的一種反論。每個角色對他人的體貼，就如同蜘蛛網般綿延纏繞，因此更能看出他們之間的可貴。在閱讀原作時，得以感受到『人可以活得更自由，就算不被那些看不到的事物綑綁，也可以好好活下去』這樣的訊息。正因為活在這個時代，才更應該要反映在電影中才對！」

這也讓該片不只是無腦的搞笑動作喜劇，更得以從各層面欣賞。這也讓西畑力讚本片的魅力：「閱讀企劃書的時候，就覺得這個設定實在太厲害了，每天拍攝都讓人興奮，個性十足的末日戰士都太幽默了。這是最棒的搞笑作品，希望大家看電影時，一起開懷大笑提升免疫力！」該片週五（2日）在台上映。