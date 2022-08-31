茂盛醫院召開記者會，公布近年治療不孕症成果，茂盛醫院院長李茂盛（右三）與茂盛醫院執行長李俊逸（右一）共同呼籲年輕男女良娠要即時。（馮惠宜攝）

政府於去（110）年7月1日起推動「試管嬰兒擴大補助方案」，經國健署統計截至111年7月25日全台已有2733對夫妻成功懷孕，產下3070名新生兒；值得注意是其中茂盛醫院協助978名婦女順利產下懷孕受惠，比例近全台三分之一；茂盛醫院院長、中華民國不孕症基金會董事長李茂盛指出，透過個人化精準生殖技術該院懷孕率高達63.9％優於全國平均數9.8％。

台灣平均每7對夫妻就有1對不孕，且年紀越大不孕症發生率越高，晚婚晚生趨勢下，人工生殖治療需求逐年增長，據衛福部國健署歷年人工生殖之施術人數統計，國內婦女接受人工生殖施數累計周期數自2010年至2019年近十年成長約達284％。

李茂盛表示，隨著個人化精準生殖醫療時代來臨，正是未來爸媽「轉孕」的好時機，去年7月1日起政府推動「試管嬰兒擴大補助方案」，國健署助孕補助周年記者會成果顯示，截至111年7月25日全台已有2733對夫妻成功懷孕，產下3070名新生兒；其中，茂盛醫院協助978名婦女順利懷孕受惠，比例近全台三分之一。

茂盛醫院執行長李俊逸表示，影響人工生殖成功率的關鍵因素與「年齡、品質、技術」等有關，該院在患者在進入人工生殖療程前，醫師會安排患者進行AMH值檢測「卵巢卵泡庫存量」，並透過PGS篩檢（試管嬰兒療程中胚胎植入前進行的染色體套數檢查）提高胚胎著床率及懷孕率，今(111)年9月率先引進「新一代個人化治療排卵針」可根據體重與AMH的獨特劑量演算法，訂製個人化的治療。

李茂盛也坦言，透過個人化精準生殖醫療，該院統計一年來協助1530對夫妻申請補助「試管嬰兒擴大補助方案」，補助金額從10萬到30元不等，成功讓978位婦女成功懷孕，懷孕率高達63.9％優於全國平均數9.8％。