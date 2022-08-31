路透31日引述消息人士表示，美國監管機構已選擇對大陸電商二哥京東，以及百勝中國等在美上市中國公司，從9月份開始進行審計檢查。這兩家公司已經接到通知，它們將是第一批接受美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）在香港進行審計檢查的中概股之一。

消息人士並表示，京東的會計師事務所德勤和百勝中國的會計師事務所畢馬威也都已經收到通知。德勤發言人表示，按公司政策，不對特定公司或客戶事務發表評論。

稍早前，路透30日晚間已報導，大陸電商與雲端運算一哥阿里巴巴也被美方選為第一批進行審計的中國公司。