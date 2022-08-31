大陸近期烯烴、芳烴下游的化工品走勢出現交叉走勢，PTA、SM等芳烴產品回穩增溫，EG、PP、PE等烯烴類產品持續偏弱。伴隨市場貨源偏低、下游需求有所上升，近期SM現貨價格先跌後漲；相對原料苯價震盪下跌，有助利差空間改善、提振，SM、PTA概念族群三雄台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）及東聯（1710）營運疏壓。

受制消費疲弱，塑化行情利潤受到嚴重擠壓，多數產品遭逢虧損壓力，塑化廠商陷入高庫存、低利潤局面，相繼啟動歲休、減產策略，期盼減量救市；近期大陸芳烴下游的化工品走勢回穩，率先醞釀築底回溫走勢。

分析師指出，聚酯板塊包括PTA、乙二醇和短纖3個品種。其中，PTA和乙二醇是原料，短纖為二者的下游產品。PTA因原料來源只有原油，在國際油價出現趨勢性行情時，PTA價格緊跟國際油價走勢；因PTA在短纖生產中的原料佔比達85％，所以短纖價格更多與PTA保持一致。EG屬液體化工品，今年在產能集中投放壓力下，港口庫存快速回升，走勢更弱。

尤其，芳烴類具有高辛烷值的特點，屬優質的調油組分，在夏季汽油調和中使用比例較高，而烯烴類組分較輕，在夏季汽油中的應用受到限制。在這樣的背景下，PTA和短纖的表現遠強於EG。

此外，在歐洲產出下降，恰逢北半球夏季汽油消費高峰期，美國芳烴市場供應緊張，美亞芳烴價差急劇走高，亞洲部分芳烴貨源流向美國，造成亞洲芳烴市場原來的區域平衡被打破，韓國甲苯、MX、PX和純苯等芳烴類產品價格走高，帶動PTA、SM等芳烴類產品價格走強。