「台東新心好客關懷協會」新住民今天到初鹿日托站，與長輩分享印尼人文風情。（莊哲權攝）

「台東新心好客關懷協會」新住民今天到初鹿日托站，與長輩分享印尼人文風情。（莊哲權攝）

「台東新心好客關懷協會」新住民今天到初鹿日托站，與長輩分享印尼人文風情。（莊哲權攝）

「台東新心好客關懷協會」新住民今天到初鹿日托站，與長輩分享印尼人文風情。（莊哲權攝）

「台東新心好客關懷協會」新住民今天到初鹿日托站，與長輩分享印尼人文風情。（莊哲權攝）

「台東新心好客關懷協會」新住民今天到初鹿日托站，與長輩分享印尼人文風情。（莊哲權攝）

「台東新心好客關懷協會」新住民今天到初鹿日托站，與長輩分享印尼人文風情。（莊哲權攝）

「台東新心好客關懷協會」今天到初鹿一粒麥子日托站據點與長輩們開心互動，印尼籍新住民陳琳達穿上印尼國服教傳統舞蹈，爺奶們驚艷之餘，也跟著擠眉弄眼、擺弄手勢，回應很熱烈，70多歲阿嬤陳麗芳說，歡迎遠嫁來台灣的媳婦下次再來。

在初鹿社區一粒麥子老人日托站據點，10幾位白髮蒼蒼的阿公、阿嬤們，看見穿上印尼國服的陳琳達直呼「好漂亮」，陳琳達一邊跳著印尼傳統舞，一邊教爺奶們，手勢要怎麼擺，眼珠子要怎麼轉，老人家們有樣學樣，興緻高昂；頗有長輩緣的陳琳達說，很喜歡陪伴老人家，因為阿公、阿嬤都很聽話。

70多歲的陳麗芳有個越南籍媳婦，她說，遠嫁來台東的新住民，要當作自己的女兒般疼惜，這是的第1次學跳印尼舞，非常特別的體驗，歡迎她們下次再來。年紀最長的90歲張嬌說，要活就要動，來日托站跟老朋友聊天，又能唱歌、跳舞，很開心。

台東新心好客關懷協會理事長羅維丹說，該協會獲縣府社會處補助，走入社區推廣多元文化，去年只讓長輩認識印尼的人文風情，今年除了介紹印尼文化以外，特別請陳琳達教長輩們跳舞，還有教老人家做道地的印尼口味蔬菜餅，老人家們都熱情回應，約好下次再見。

一粒麥子初鹿關懷據點督導陳惠美表示，當地除了有一粒麥子於2018年設「有福館」兼卑南日托站照護漢人長輩以外，還有以照護原住民長輩為主的文化健康站，照護資源相當豐富，這次的印尼異國風情介紹及美食，尤其是賞心悅目的舞蹈，阿公、阿嬤們都非常開心，讓長輩們身心靈都健康。