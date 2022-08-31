2022年基隆市聯合婚禮8月31日於基隆港東岸旅客中心3樓「麗都蝶客花園」舉行。（陳彩玲攝）

2022年基隆市聯合婚禮31日於基隆港東岸旅客中心3樓「麗都蝶客花園」舉行，基隆市長林右昌擔任主婚人，帶領全場新人宣讀誓詞、交接信物，完成終身大事；市府也成功當媒人，這次36對新人中有3對是參與民政處舉辦的單身聯誼認識，締結良緣。

基隆市聯合婚禮今年以「幸福基隆港，戀戀山海城」為主題，將基隆特有的「山、港、海」作為背景襯托，見證新人海誓山盟。民政處長王榆森表示，今年有36對新人組成甜蜜家庭，其中3對新人，參與市府單身聯誼認識到步入紅毯，攜手同心邁進人生新階段。

第4隊新人於2019年市府舉辦的「愛在基隆相遇時」聯誼活動上認識。新郎簡柏永表示，活動結束後，一直有和新娘蘇育妏透過社群媒體聯繫，彼此相互了解後相約出遊，持續了2至3個月，直到某天因緣際會下成功告白，並交往至今，雖然過程難免有喜怒哀樂，但相信未來的生活能和樂融融，白頭偕老。

第16對新人曾喜瑞、何佩雯，以及第26對新人高薪騄、楊書懿也在市府單身聯誼認識，成功締結良緣，並感謝市府讓他們有機會相遇相愛，一起創造許多彼此專屬的回憶，也決定牽手，共同努力面對未來生活。

最後，林右昌祝福全場佳偶百年好合，白頭偕老，甜甜蜜蜜攜手共度一生，並強調2人結為連理，是百年修來的緣分與福分，千里姻緣一線牽，從原生家庭走到組成新家庭，是人生重要歷程，更是雙方對彼此甜蜜的責任。他說，氣象預報今天晚上下雨，婚禮進行時是風和日麗，相信是上蒼給的祝福。