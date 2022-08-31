經濟部加工出口區管理處高雄分處，以前瞻計畫特別預算更新前鎮科技園區4.17公頃老舊廠房，是公部門推動產業園區更新首例，今年首次以前鎮科技園區前瞻大樓興建統包工程首次參加建築園冶獎評選，就榮獲2022建築園冶獎「公共建築景觀類」獎項殊榮，與2022年建築園冶獎之主軸「智慧綠建築‧友善心環境」相呼應。

今年已邁入第28年建築園冶獎，是來自民間社會的建築運動，透過園冶獎參賽機制，影響民間的建築景觀或公部門在公共、校園及社區文化景觀的營造甚鉅，今年有包括桃園以南13個縣市的公、私部門類參與2022年建築園冶獎，為歷年規模最大，共計頒出13個縣市及17座公、私部門的獎項，是建築界具有指標性意義的獎項。

經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕表示，建成55年的高雄前鎮科技產業園區（原高雄加工出口區），產業型態早已脫離早期的來料加工，並已發展成為科技產業聚落。

有鑑於半世紀前的廠區規劃已不符現實需求，在行政院前瞻基礎建設計畫大力支持下，由經濟部加工出口區管理處高雄分處執行24億元前瞻計畫特別預算更新園區4.17公頃老舊廠房，是公部門推動產業園區更新首例。

本次參與建築園冶獎評選的3棟前瞻大樓以綠色永續理念，取得綠建築、智慧建築及耐震標章，與2022年建築園冶獎之主軸「智慧綠建築‧友善心環境」相呼應。楊伯耕說，高雄分處透過公私協力的作法，推動園區更新再造，不僅可紓解園區缺地問題，更可促進民間投資，增加就業機會。

楊伯耕強調，現在的前鎮科技產業園區不僅是生產基地，更是歷史人文景點，越來越美的科技廠房建築，讓大家以新視角來看科技產業園區，高雄分處將秉持提升產業競爭力及創新服務精神，為改變高雄(記者張雅雲/高雄報導)