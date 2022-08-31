根據一份公開釋出的議程，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)將於下週在五角大樓舉行一次機密會議，以應對俄羅斯和中國可能追求新型太空武器的問題。

據軍事新聞網Defensenews.com 31日報導，這個議題是因應去年發生兩起關鍵事件之後進行的：俄羅斯發射了一枚飛彈來摧毀一顆已停用的蘇聯時代衛星，創造了1500多塊太空碎片，而美國國防官員還表示，中國測試了高超音速滑型載具（HGV）結合部分軌道轟炸系統（fractional orbital bombardment system, FOBs）的全新組合，產生了一個不可預測的能力，它可以持續不斷的留在軌道上繞行，直到使用者決定啟動它的時候。

A valid illustration to understand difference between Ballistic Missile (BM) Hypersonic Glide Vehicle #HGV and Fractional Orbital Bombardment System #FOBS.



Courtesy: @AdMeara pic.twitter.com/wmieMHkUxz — Atul Kumaar (@AtuLKumaar_) October 23, 2021

據美國戰略指揮部，理查德上將（Charles Richard）表示，中國已經成功地測試了這種能力，這是「世界上從未見過的」。 理查德在本月早些時候的太空和飛彈防禦研討會上發言時表示，軍方現在必須徹底改革其飛彈防禦系統，並開發全新系統，以針對美國的飛彈攻擊做出更好的預警。

他說：「我根本無法說服我們自己，是否已經充分考慮了該（中國）武器系統意味著什麼。」 「您將得到更短的預警時間，更難的應對方式，以及對於我們傳統太空和飛彈防禦的威脅增加。」

China tested a fractional orbital bombardment system that uses a hypersonic glide vehicle: report https://t.co/PuhzsGXt72 — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 16, 2021

奧斯汀、國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）和美國國防部負責政策事務的次長卡爾（Colin Kahl）將於9月6日和7日與國防政策委員會會面，這是一個由前國家安全官員組成的有影響力的諮詢小組，負責太空政策的助理部長普倫布（John Plumb）將向管理高層簡要介紹五角大廈即將進行的太空戰略審查。

該會議議程將側重於「中國和俄羅斯可能開發的分部軌道轟炸系統和太空對地武器如何影響美國的威懾和戰略穩定性，並考慮美國對任何對手可能開發此類能力的反應方案。」