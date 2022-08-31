孩子是父母的心頭肉，當了媽媽後更能真實體悟到什麼叫「為母則強」，許多人會盡自己所能保護小孩並滿足其所需要，孩子的反饋對於家長而言也是很重要的，一名母親看著高中兒子吵著要一台「iPhone手機」，但因財力有限買了一台一萬元的他牌手機，怎料深夜竟接到對方一陣飆罵，讓這名母親傷心的同時又十分自責沒給孩子好的成長環境。

原PO兒子不滿她送的手機，半夜打電話飆罵。(示意圖/翻攝自達志影像)

原PO在《匿名2公社》透露，自己已經離婚10年，高中兒子都跟著前夫生活，近日兒子開口向她要一台蘋果手機，價位基本都要2萬以上，但她經濟能力無法負擔，便買了1萬元且評價不錯的的他牌手機給兒子，怎料卻在凌晨1點多接到兒子的電話，電話一接就傳來一陣狂罵，「妳是騙子，手機根本不好用，妳怎麼不去死。」；媽媽當場心碎，卻也不忘關心孩子的狀態，打給前小姑了解情況，才得知兒子類似行為已經持續很久了，還曾在朋友面前故意吼「全家都去死，財產就是我的」。

原PO哀嘆「我心都碎了，我的孩子怎麼變成這樣，離婚是我的錯，當初是因為我覺得家裡條件很好，可以給他很好的環境，沒想到卻害了整個家。」內心滿是愧疚的她問道：「這孩子還有救嗎？」。

親子關係的維護需要多多的陪伴及關心。(示意圖/翻攝自達志影像)

貼文曝光後，網友紛紛給建議，「先去就醫看看」、「有時母親離婚很無奈，父親方如果給一些對於母親的情緒性的批評，小孩很容易被誤導」、「目前叛逆期，這個階段朋友蠻重要，影響想法很大」、「送他去柬埔寨」、「只能讓他自己到處踢鐵板，看會不會想通吧」。決定離婚一定是雙方都有難處，所以不用因此自責，青春期孩子內心還不夠成熟，容易受身邊環境接觸的人事物影響，相信父母更耐心的陪伴及關心，會有明顯改善。