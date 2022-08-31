中菲行(5609)表示，全球景氣低迷，需求疲軟，客戶端訊息減單嚴重，海空運市場目前到年底前能見度相當低，儘管船公司減班因應，但貨物都能即時上船。至於2023年4月談的合約價是否會不錯，現在還說不準。

最近SCFI指數接連下挫，中菲行指出，主要貨主將貨轉到美國東岸卸貨，所以美東運價沒有西岸跌的多，跌幅相對小。塞港問題還是存在，不只只有美國，全球還有很多地方都有塞港，只是嚴不嚴重。尤其船員染疫是問題，雖然很多國家沒有太多管制，但大陸是全球製造工廠，對於清零並沒有放鬆，使得船公司船期掌控度有難度，目前仍無法改善，脫班情況還是存在。

景氣不好影響貨量，船公司也因為塞港也減班，相抵之下運費下滑，但幅度不大。今年5月與貨主簽訂的長約機制仍在，固定部分無法改變，這是2到3年長約保障艙位合約，不能變動，有機制在，因此運價只會緩步下滑。

空運方面，第四季是傳統旺季，不過，現階段透明度不高、看不到好壞，原因還是受到通膨影，存貨過多仍有待市場消化。