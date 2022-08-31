通膨讓客戶庫存去化時間拉長，避免風險訂單由長約改為短單，市場對成衣廠第四季營運普遍保守看待；不過，聚陽（1477）8月31日在法說會指出，日系大客戶拉貨動能增強、運動及機能服飾出貨比重提升，目前對全年營運成長2位數的目標審慎樂觀。

另一成衣大廠儒鴻（1477）也表示，受通膨、市場庫存過高影響，產業景氣第4季有壓，不過，儒鴻採高價客戶訂單策略，讓全年營運應仍可保持兩位數年增。

通膨、疫情、庫存，全球服飾廠已放緩下單動能，為避免不確定風險，也將以往長約改為短單、急單，這已讓整個成衣產業第四季營運由平穩改向保守。

面對歐美客戶下單動能降緩，聚陽指出，日系客戶訂單量成長，可彌補歐美需求下修的產能缺口。

高單價、高毛利的運動休閒、戶外機能服飾出貨比例的提升，是聚陽對今年營收獲利成長有信心的原因。

聚陽指出，預期今年運動休閒、戶外機能服飾出貨比例可達到5成。產品平均單價年增超過5％，加上匯兌利益，今年的獲利將可達到年初所定的兩位數成長目標。

受到通膨的影響，儒鴻指出，以往傳統上，客戶下單方式會早在半年前就會下單八、九成，然而今年下單模式已不同，為庫存管理、去化，現在品牌廠訂單多是短單、急單。除一個月前才會下單，而且下單量也僅有六成，客戶會觀察市場消費能力，待庫存去化後才追加單。

儒鴻預期，今年下半年的營運會與去年持平，如有成長，也是小幅度增加。

儒鴻認為，在高單價產品出貨比例仍有7、8成以上，今年全年的獲利成長性還是會有雙位數。

不過，在歐美高通膨的壓力及升息可能造成的消費能力下滑的雙重衝擊下，儒鴻、聚陽表示，2023年上半年產業景氣、品牌廠下單的動能，勢必讓成衣廠的挑戰更加嚴峻。