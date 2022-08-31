台北市政府斥資67億打造台北表演藝術中心，並訂定「台北市台北表演藝術中心市有財產管理使用收益辦法」送入議會審議。但議員質疑，未來每年市府要補助北藝3億元，北藝非自負盈虧，預估20年自償率是50％，大酸北藝養到20歲還不能自立，根本是「媽寶」。

北市府文化局、法務局、財政局等官員上午赴議會法規會報告，「台北市台北表演藝術中心市有財產管理使用收益辦法」，市府未來每年補貼3億給北藝。議員王浩和秦慧珠質疑，北藝與北流一樣，收入賺到自已口袋，賠了卻不自負盈虧。

文化局副局長陳譽馨解釋，北藝為20年自償率50％，且北藝是採行政法人組織運作，與市有財產管理辦法不同，市有財產是繳庫，北藝不受此限制。

法務局長袁秀慧表示，行政法人有其行政目的，像北流是鼓勵流行音樂、北藝是表演藝術，並不用適用一般市府局處的概念，剛開始營運營收不夠要靠補貼，但之後會追求平衡，營收不是只放口袋，市府仍可監督。

陳譽馨補充，根據行政法人相關自治條例，將成立績效評鑑委員會，補助的支用也有規範，若涉及政府採購法也要依規定辦法，市府也會監督，相較國家表演藝術中心，自償率20年並不長。

市議會法規會最後仍准予核備，最後僅建議針對辦理必要保險和附著物部分修正，2周內函復議會。