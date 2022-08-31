網路瘋傳一段影片，有無人機飛至大陸角嶼上空，大約10餘名共軍官兵清晰可見。（取自推特影片）

有疑似我民間無人機從金門馬山觀測所飛至大陸角嶼，路線曝光。（取自Google地圖、繪圖陳友齡）

網路上傳出有疑似我方民間無人機，飛至大陸角嶼上空，清楚拍攝到共軍官兵。（取自推特影片）

日前有大陸無人機飛越我方大膽、二膽島上空，並清楚拍攝我方駐軍臉孔以及戰情掛圖；近日隨即傳出有疑似我方民間無人機也飛至大陸角嶼上空，清楚拍攝到大約10餘名共軍集合情況，共軍發現後迅速解散移動至建物內。

從影片中可以看到，首先是一棟建築物，接著越飛越近，飛到一處建物上空，可以清楚見到大陸五星旗。然後看到2部機動車輛停在建物前廣場，前方還有籃球場，接著原本集合的大約10餘名共軍迅速解散移動至建築物內。

繼金門二膽島衛兵日前遭中共無人機拍下照片，並丟石頭反擊事件後，又傳出疑似中國大陸無人機再度闖入我方大膽島崗哨，已經到了可以拍攝到我方掛在崗哨的兵棋圖台與戰情掛圖的程度，恐有軍情洩露之虞。

針對中共軍演後，無人機侵擾，在蔡英文總統下令適時採取必要且強力反制措施下，30日下午，金門駐軍對現蹤金門外島的大陸無人機，回擊了！先是射擊信號彈示警，但無人機仍持續盤旋，遂進行防衛射擊驅離，這是駐軍首度開槍驅離中共無人機。

國防部長邱國正30日表示，國軍不會挑釁，但國軍絕對奉陪到底。邱國正說，中共說無人機到自家庭院轉一轉，不要大驚小怪；那他也可以說「我放幾個鞭炮嚇嚇麻雀，你也不要大驚小怪」。

面對中共無人機侵擾前線，今日傳出，也有疑似我方民間無人機飛至大陸的角嶼，無人機接近角嶼一處共軍基地上方後，原本大約有10餘名共軍正在集合，發現無人機後迅速解散，移動至建築物裡面。

從影片中可以看到，首先是一棟建築物，接著越飛越近，飛到一處建物上空，可以清楚見到大陸五星旗。然後看到2部機動車輛停在建物前廣場，前方還有籃球場，接著原本集合的大約10餘名共軍迅速解散移動至建築物內。

角嶼目前並無居民，僅有共軍駐守，位於金門的馬山觀測所對面，距離約僅2公里，為中國大陸距離金門本島最近的地點。