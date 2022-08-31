國家文藝獎得主唐美雲（右）和台新藝術獎得主陳武康（左）合作，挖掘彼此的生命故事，推出新作《問美，雲知道》。（姚志平攝）

國家文藝獎得主唐美雲的父親蔣武童是著名的戲狀元，戲曲在她的童年階段占了很重要的一塊。（姚志平攝）

國家文藝獎得主唐美雲和台新藝術獎得主陳武康合作，挖掘彼此的生命故事，推出新作《問美，雲知道》。（姚志平攝）

國家文藝獎得主唐美雲和台新藝術獎得主陳武康合作，挖掘生命故事，推出新作《問美，雲知道》，由於唐美雲罕見地沒有扮相登場，而是在舞台上唱《苦海女神龍》，飾演自己，對觀眾說故事，她表示，「演過那麼多戲，才發現演自己最難。」

在今（31）日彩排記者會上呈現的片段，陳武康如同主持人訪問唐美雲，兩人坐在舞台上談天，而舞台另一邊呈現的是唐美雲的回憶片段，例如：她從小到大看爸爸演戲的段落。

唐美雲表示，在舞台上把自己誠實地交給觀眾並不容易，「這次我不是揣摩別人的角色，而是呈現自己，我演的不是一個角色，而是『唐美雲』本人。」

唐美雲口中的「唐美雲」，究竟是怎麼從愛唱歌的小女孩到立志成為戲曲演員，並專注投入其中，甚至致力於培力新生代演員？在劇中唐美雲也帶觀眾了解。

值得一提的是，和唐美雲情同姊妹的默契搭檔、戲曲名角小咪也將參與演出，是劇中的意外驚喜。演出將於9月2日至4日在台北表演藝術中心大劇院登場。