《Gasoline》華麗又沉重地展現KEY成熟的音樂性與自傳般的故事。（愛貝克思提供）

韓國男團「SHINee」成員KEY去年發行《BAD LOVE》專輯，以獨特的音樂性與概念打造出專屬的Retro風格，更因於作品中投入高度心血而自白苦惱下張專輯無法超越，時隔11個月KEY打破擔憂再次帶著新專輯回歸歌壇，還是繼首張正規專輯《FACE》後暌違3年9個月推出的新正規專輯，新專輯《Gasoline》華麗又沉重地展現KEY成熟的音樂性與自傳般的故事，專輯發行後攻佔23國iTunes專輯排行榜，展現全球高人氣。

實際上KEY已在近日圓滿落幕的SM家族演唱會「SMTOWN LIVE 2022 ： SMCU EXPRESS」上搶先公開表演主打歌〈Gasoline〉，連服裝造型也毫不藏私地完美將MV中的妝扮搬上大舞台，歌曲火熱的氛圍與精湛的表演引發現場觀衆的熱烈反響。KEY在記者會上表示「因為我是個急性子，想在許多觀眾的面前展現給大家看」，並稱「因表演歌單事前流出，粉絲已提前知道自己會表演新歌，出場時感受到現場尖叫聲變得更大，看到觀眾熱烈的反應覺得搶先公開真是做對了」，表達滿足之意。

主打歌〈Gasoline〉結合華麗的銅管樂與鼓聲，是首有著強烈中毒性的嘻哈舞曲，由KEY參與填詞，以汽油爆炸性的火力為喻，表現出向著自己的道路勇往直前毫無畏懼的面貌，展現強大的自信與抱負。專輯整體風格是從古典恐怖電影中獲得，惟遲遲收錄不到適合的主打歌，因此在前輩少女時代製作《FOREVER 1》專輯時，特地委託製作人KENZIE創作，合作填詞則是製作人KENZIE提出的建議，「不然我可是很害怕為主打歌填詞的」。

新歌MV將KEY打造成一國之王，類似半人半神的超凡之人。KEY自言想創造出SM娛樂不曾有過的破格風格，感謝工作人員雖然嘴上說著「太強烈了」仍按照自己所想的方向適當地進行編輯。也認為新作是展現其音樂人面貌的回歸之作，整體表現出自己現階段是如此沉浸在音樂中，包含著SHINee時期沒有演繹過的新風格，還有個人取向所喜愛的復古體裁，親自參與包括主打歌在內4首歌曲的作詞加入自傳性的故事，為專輯打造生命力，期許新專輯《Gasoline》能成為值得聆聽與購買的專輯。

《Gasoline》已在台與韓國同步數位發行。