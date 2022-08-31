統一獅今年季中選秀共選進8名球員，今天宣布已與7名球員完成談約，首輪選進的黃勇傳以簽約金500萬元、激勵獎金100萬，月薪5萬披上獅袍；至於第4輪選進的前旅美投手宋文華，目前雙方在月薪上尚未達成共識，目前仍在靜待對方回應。
獅隊今年選秀會依序選進黃勇傳、林培緯、林詔恩、宋文華、尹柏淮、田子杰 、鄭副豪及潘磊，選秀會後球團也開始與各球員展開談約，目前球隊已經完成7位選手達成共識簽約。
黃勇傳以500萬簽約金加盟，另設激勵獎金100萬，月薪5萬；林培緯簽約金385萬，激勵金70萬，月薪5萬；林詔恩簽約金300萬，激勵金70萬，月薪5萬；尹柏淮簽約金200萬，激勵金50萬，月薪5萬；田子杰簽約金110萬，激勵金50萬，月薪5萬；鄭副豪簽約金85萬，激勵金50萬，月薪5萬；潘磊簽約金45萬，激勵金30萬，月薪5萬。
至於第4輪選進的前旅美投手宋文華，獅隊目前仍持續與其經紀公司洽談中，目前月薪部分尚未達成共識，獅隊靜待對方回應，希望能夠在中職新秀加盟簽約期限內，達成共識完成簽約。
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