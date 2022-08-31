高雄市政府捷運工程局31日舉辦「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線廠商說明會」，會場吸引約計56家、來自7個不同國家的優質廠商到場參與，其中包括國內外營建、機電系統、軌道運輸等大型知名業者及顧問公司積極參與洽詢，場面相當熱絡。

林欽榮指出，小港林園線計畫是貫徹陳其邁市長上任積極推動的4大優先—「重大交通建設優先」政策理念，亦屬中央所提「大南方大發展南台灣發展計畫」中的關鍵基礎建設；小港林園線路線行經3大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區），年產值合計逾1.52兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環，且小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成之環境污染及港區重車威脅，需要捷運建設帶動當地整體發展。

市府會提供3項承諾：「充分提供地下管線資料」、「設立施工統一指揮中心」及「協助將交通維持計畫做好」，希望國內外的優質廠商共襄盛舉，與市府共同打拼。

高雄市捷運局長吳義隆表示，小港林園線總長約11.59公里，設置7座車站，分別為地下車站6站、高架車站1站;市府將持續擘劃大眾運輸建設，並以「捷運場站聯合開發，輔以TOD發展規劃」、「捷運沿線既有農業區變更為都市發展用地，區段徵收開發」、「推動危老都更，強化商業機能」、「捷運路網串連產業用地儲備」等四大發展策略，為小港林園地方發展勾勒藍圖，並據以發揮小港林園線雄厚的產業實力。

吳義隆進一步指出，今日廠商說明會完畢後，將儘速依循程序公告上網招標，秉持市府緊緊緊的精神，加速推動捷運小港林園線各項準備工作，力拼今年年底前動工。