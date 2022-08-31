雖說「職業不分貴賤」，但世人仍不免以有色眼光去看待從事特殊行業的人。近日就有一名單親媽媽在臉書社團「靠北租屋2.0」中發文控訴，她透露自己為了養兩個小孩，努力在八大行業賺錢，但台北許多租屋都表示「謝絕夜生活、八大行業」，明明自己回到家也很安靜，房租也會按時繳交，卻因為工作關係不能租屋，讓她感到百般委屈，「為什麼現在租房子那麼難？」

原PO認為八大和租屋品質並無關聯。（圖／翻攝自臉書社團「靠北租屋2.0」）

這位單親媽媽表示，為了獨立養活兩個孩子，她努力在八大行業工作，最近想在台北找房卻屢屢碰壁，只因他們都謝絕夜生活、八大行業，讓原PO覺得很不公平，她認為不是每個做八大的生活都亂七八糟，她本人也沒有不良嗜好還愛乾淨，到家也是乖乖睡覺不吵不鬧，以前在外亦從未拖欠過房租，甚至還會提早繳交，退租了也是乾淨完整歸還，她不理解為何房東要拒絕他們，「為什麼現在租房子那麼難？」

房東們都不太歡迎從事八大的租客。（圖／翻攝自臉書社團「靠北租屋2.0」）

貼文曝光後，反而引發不少房東的不滿，「這禮拜刺龍刺鳳吃檳榔開bmw 的年輕人來看房子，說他們愛乾淨不吵鬧，要走的時候差點沒暈倒，車子也改得太大聲了吧！過幾天傳LINE來問租屋的事，我說不租，開始跟我烙狠話…」、「會這樣寫的，基本就是半夜回家光是進出門、洗澡、洗衣服的聲響會打擾到其他人，因此才有此條例，至於其他就因人而異」、「口說無憑，房東只能用概率來評估衡量，不怕一萬就怕萬一」；但也有人給出建議，「去找林森北路中山北路一帶的房子吧，那邊的房東比較沒八大限制」。