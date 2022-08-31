丟丟銅蘭城國際音樂節9月3日至9月11日舉行，邀請在台國外表演團隊、國內優秀團隊共20個團隊參與，宜蘭市公所表示，這幾年的音樂節宜蘭市公所持續推動「讓表演主動走入人群」，為海岸、原野、廟宇、社區、學校這些不同場域，帶來豐富而充滿生機的音樂力量。

音樂節藝術總監李建興表示，今年透過跨國的合作，由曾擔任總統府音樂會總監的柯智豪、印尼作曲家甘尼爾･富阿迪和宜蘭市榮譽市民西班牙藝術家阿爾道夫．提慕特攜手，創作出「宜蘭音樂地圖」。將以西班牙藝術家的視角，詮釋宜蘭12鄉鎮的風情，期許用無國界的音樂語言，將宜蘭介紹給全世界。

宜蘭市長江聰淵也以國際藝術主席聯合會召集人出席宣傳活動，他表示，今年的音樂節，希望能夠以「盼望與回首」為主軸，為8年來的音樂節定位，並盼望在這個疫情與戰火蔓延的時局，能夠使藝術文化持續昂揚。

「丟丟銅蘭城國際音樂節」演出地點在冬山火車站前廣場、宜蘭昭應宮等地，宜蘭演藝廳場次採索票入場，活動日期、時間、內容等資訊可參考音樂節官網（https://yiaf.e-land.gov.tw/）。