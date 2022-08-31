屏東南國漫讀節結合藍皮解憂號「山海行旅．漫讀屏東」，首發班車將於9月17日啟動，明天起限量開賣，帶領旅人穿梭山海閱讀文化，列車將化身表演舞台，感受獨特屏東。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，南國漫讀節藍皮解憂列車帶領讀者搭上火車一起閱讀屏東的山與海，往年活動一推出必秒殺，掀起熱烈迴響；今年有別於以往，5班次接力啟程，將讓乘客在列車上看到不同的表演，有強調律動的原民樂舞、悠揚動聽的室內樂團，以及肢體豐富的現代舞團，增加閱讀動感化。

縣府提及，為讓民眾體驗屏東豐富面向，講者陣容更接地氣，特別融合產業主題，邀請屏東產業達人講師，有致力推動恆春在地「火箭人實驗室」負責人張彥頡，分享走過日曬風吹的100種半島生活；還有屏東在地可可產業達人蘇一明，分享屏東巧克力「黑金的魅力」，並提供每人1包芒果乾，讓民眾不僅看到屏東、聽到屏東，更可以吃到屏東味。

文化處表示，藍皮解憂號「山海行旅．漫讀屏東」分別在9月17日、10月1日、11月12日、12月10日、12月11日推出；9月1日中午12時開賣，每人新台幣990元。（編輯：陳仁華）1110831