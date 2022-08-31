矽格(6257)受客戶庫存調整，將影響近期業績動能，惟公司獲利穩定，因此法人投資建議從中立上修至區間操作，目標價給予57元。法人也預估第四季營收也可望不會比去年同期差，預估持穩至小幅年增，今年度雙位數仍在望。周三在外資轉買超，投信連續買超下，周三股價以紅盤作收。

矽格2022年營運成長的產品線，包括5G手機、網通WIFI6/6E、車電、GaN、HPC等；WIFI晶片2022年晶片供給增加，矽格也會受益。車用晶片2021年測試占矽格整體業績比重約6%，希望2023年占營收目標達10%以上。半導體市場仍遭受通貨膨脹及美國升息等因素之衝擊，市場需求不確定性增加，相關手機晶片、PC晶片及NB晶片供應鏈進入庫存調節，但車用和HPC及網通則很穩定，尤其是網通晶片產能緊缺，下半年狀況可期。

客戶認為，PC、手機庫存調整要2~3季，將持續觀察，今年第四季將會有新一波新產品，以及大陸11連假、雙11促銷、世足賽、假期效應等，都將是關注點，將看庫存去化狀況，最快可望今年第三季，最晚調整至明年第一季。手機客戶方面，安卓客戶第四季要看價格、促銷因素，再論銷售變化來做調整；而非安卓其實第三季還不錯，狀況穩健。

法人預估，矽格第三季營收恐旺季不旺，將季減，但不會比第一季差，而相較年比仍是成長狀況，第四季也可望不會比去年同期差，預估持穩至小幅年增，今年度雙位數仍在望，法人預估矽格2022年稅後EPS達7.17元。

在今年主要產品應用上，車用、網通、HPC未來成長都將相當大，公司也先布局相關的測試技術，以及相關產能配置，迎接相關需求，與客戶合作。明年最大動能，法人預估，會是wifi、車用、資料中心，手機也有機會重拾雄風。

價格方面，由於測試價格占整體晶片成本較低，加上IC設計對於供應鏈的要求仍以穩定為優先，矽格IC測試價格也與2021年調漲過後相當，但若終端景氣不佳，價格還是有壓力。公司也跟與部分客戶簽長約，保障產能協議。

矽格主要客戶訂單動能強勁，轉投資公司國內外客戶下單也持續增加。在手機晶片減少、網通及消費電子晶片增加下，使整體營收成長，加上多家投資公司營收也創歷史高點，帶動矽格集團今年第二季產能利用率較維持高檔，產能利用率約90%以上，矽格毛利率提高2.36個百分點至32.71%，矽格今年第二季稅後EPS 2.18元。

2022年矽格董事會原先決議資本支出預算為35.41億元，矽格集團今年上半年資本支出已達30.39億元，主要用於客戶無線網通晶片、高速運算、旗艦級手機晶片、電源管理晶片、資料中心、車用電子晶片等的新增測試需求。由於景氣前景不明，矽格今年第三季暫緩資本支出以節約成本，客戶新增需求由集團間產能調動來因應。而今年第四季資本支出預估20億元，此將配合客戶2023年5G旗艦級手機晶片、Wi-Fi 6/6E、電源管理(含GaN)、高速運算、資料中心、低軌衛星、車用電子晶片等新產品需求持續推進先進技術，並建置先進產能。因此提高2022年資本支出預估，將達到50億元左右，年減50%。

稼動率上，矽格上半年約8成，法人預估，下半年將平均7.5-8成，其中網通就有8.5成稼動率。擴廠擴產計畫上，矽格提到，半導體持續成長，會提前布置產能，均在計畫當中，評估明年產能擴增將有年增一至兩成

台幣近期貶值，對於財報影響？矽格表示，今年仍有匯兌收益，迄今累計匯兌收益大概約幾千萬元。而對於電價調整影響，毛利率僅有0.2百分點衝擊，公司也有做相對措施，並提高機台用電管制。至於蘇州限電影響，公司也提到，產能調節影響不大，加上蘇州廠年營收億元新台幣，占矽格營收僅5-6%，而當地廠做手機、網通、消費性等客戶都有，以大陸客戶為主。

矽格目前測試交期已縮短至3個月至半年，趨近正常，以往都要一年以上。

矽格擬布局兩岸以外新設產線？矽格說明，短期還沒，未來中美戰爭、半導體管制，會研究東南亞之考量，其他就是跟著台積電家族或是半導體需求走，目前有觀察馬來西亞市場，未來也不排除到美國設點。

矽格持續布局5G毫米波，目前使用在5G基地台，而低軌衛星方面，去年就已切入該市場，以自製測試機台研發在做，是布局美國客戶。