全球城市小姐選拔大賽今年的冠軍只有16歲，参賽選手年紀都非常輕，但如何在這群花漾少年少女當中勝出？有「整形教父」封號的法喬維美醫美診所總院長邱浚彥擔任選美評審多年，更是大賽指定美容雕塑醫師，他認為，自信的笑容是非常重要的特質，也是決勝的關鍵。

本屆的城市小姐第一名許珈嘉與城市先生第一名何柏廷，都只有16歲，其他參賽選手的年紀也都在16到25歲左右，城市先生冠軍何柏廷說，爸媽有提醒他要把比賽當成學習的過程，但媽媽比他還緊張，一直提醒他一定要笑，媽媽還特地傳授他保持微笑的方法。城市小姐冠軍許珈嘉則說，爸媽從報名就很支持她，爸爸特別交代她只要專心比賽，其他都不用擔心，「但是在減肥的時候他們很擔心，怕我身體受不了，一直要我多吃一點。」

法喬維美醫美診所總院長邱浚彥（左）頒獎給城市小姐第三名曾仲萱。(中華全球城市選拔協會提供)

法喬維美醫美診所總院總院長邱浚彥是台灣整形權威。(中華全球城市選拔協會提供)

擔任選美評審多年的名醫邱浚彥，對整體美感的塑造很有專業見解，他認為，參賽的選手都非常年輕，外在的條件已經非常好了，但追求美沒有年齡限制，還是可以藉由一些技巧展現自己的優勢，透過運動瘦身、雕塑體態讓身材曲線更漂亮。同時應該要知道自己什麼角度的笑最好看、如何在比賽中全程保持微笑等等，過去年輕世代喜歡「裝酷」認為不笑比較好看，但其實現在大家普遍喜歡的是由內而外散發的自信笑容，這才是勝出的關鍵。邱浚彥表示，追求美麗的過程其實是很開心的，最重要的是要愛自己，才能獲得大家的喜愛。

邱浚彥多年來不但是全球城市小姐先生選拔大賽評審，也經常參與公益活動，他認為，真心誠意的付出可以培養心靈的美感，希望年輕人一起做公益，多回饋社會。