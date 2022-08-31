美國海軍第3艘福特級超級航艦-「企業號」(CVN-80,USS Enterprise)，在8月27日於亨廷頓英格爾斯工業（HII）舉行龍骨安放儀式(Keel Laying)，象徵該航艦的建造工作已達到第一個重要里程碑。這剛好也是第3艘以企業號為名的航空母艦，第一代企業號(CV-6)是二戰時期的英雄艦，第二代企業號(CVN-65)，是世界第1艘核動力航空母艦，也參與許多冷戰大小事件，都有說不完的傳奇故事。

美國海軍特別請到奧運體操選手西蒙娜‧比爾斯(Simone Biles)和游泳選手凱蒂‧萊德基(Katie Ledecky)參與龍骨鋪放儀式，2人寫上自己名字首字母的鋼板，由熟練的焊工銲入龍骨的組件當中，象徵軍艦已被女性祝福。

萊德基親自出席了龍骨鋪設儀式，而拜爾斯在運動訓練中心而不克前來，是以預錄的方式參加了此次儀式。2位選手也是5年前(2017年8月24日)企業號切割鋼材儀式的參與者。

世界第1艘核動力航空母艦企業號CVN-65。(圖/美國海軍)

龍骨具穩定船身與強化船體的雙重作用，企業號的龍骨重達688噸，當它完全組裝好後，龍骨將支撐企業號的前半部分。

美國海軍航空母艦建造計畫執行官 (PEO CV)，詹姆斯•P•唐尼少將 (James P. Downey) 說：「亨廷頓造船廠從福特號(CVN-78)、甘尼迪號(CVN-79)的建造過程中獲取經驗與教訓，因此在企業號的建造工程中，就顯然更為得心應手，從而提高進度、效率，以及成本方面的節約。」

美國海軍史上最傳奇的航艦企業號（ CV-6）。（照片來源：美國海軍）

這是美國海軍史上第9艘被取名為企業號的軍艦，第一艘是1775年美國獨立戰爭時期，擄獲英國雙桅縱帆船「喬治號」，將其改名為企業號。最近的一艘企業號(CVN 65)是1961年服役的核動力航空母艦，它於2017年正式退役，除藉後停泊在造船廠附近。雖然早已決定要拆除，但它有8具核反應爐，要拆除是個大工程，目前還在等待環境影響評估，也在研究拆除的工法。

所有的企業號當中，以二戰時期的CV-6企業號最為戰功顯赫，也最受人們尊敬。在CVN-80的龍骨鋪設儀式當中，美國海軍特別請到現年99 歲的退休士官比爾•諾伯格 (Bill Norberg)出席，因為他正是曾在CV-6企業號服役的二戰老兵。CV-6企業號在日軍偷襲珍珠港後，美國海軍少數悻存的作戰艦，因此也肩負了反擊日軍的任務，它幾乎參與了除珊瑚海戰役之後，所有太平洋戰爭，包括護航大黃蜂號 (CV- 8,USS Hornet)的杜立特突襲(Doolittle Raid)，以及扭轉美日海上局勢的中途島戰役(Battle of Midway)。

美國海軍會維持10艘超級航空母艦的規模，因此企業號的角色是取代目前定於 2029 年退役的艾森豪號航空母艦 (CVN 69, USS Dwight D. Eisenhower)。