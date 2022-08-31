該名移工在台四處兼職，還提供搬家服務。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

甚至還兼職DJ。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名越南籍廠工擁有2萬多名粉絲追縱，他時常在臉書分享「多采多姿」的在台生活，引來移民署南區事務大隊高雄市專勤隊，因為他除了本業之外，還提供搬家服務、跨行當DJ，還自釀酒出售，甚至刊登非法仲介工作及提供跨國婚姻媒合等廣告資訊。專勤隊人員掌握身分後前往他台中住處，果然一舉發現大量非法釀酒等事證，依法移請主管機關裁處。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期網路巡邏發現，一名擁有2萬多名粉絲追蹤的28歲越南籍鐵捲門廠工阿賢（化名），時常在臉書分享在台生活，但他疑似透過臉書等網路社群經營許多「斜槓」工作，包含提供全台到府搬家服務，在慶典場合租賃音響設備，還身兼DJ炒熱氣氛、自釀酒類宅配出售等，甚至明目張膽刊登非法仲介工作及提供跨國婚姻媒合等廣告資訊。

專勤隊人員網蒐掌握身分後，會同台中市政府財政局16日前往阿賢在台中住處，現場果然發現有30缸糯米酒、水果酒等大型陶甕，都是正準備出貨販賣的大量酒類完成品，共計查獲超過400公升。

據查，阿賢10多年前從越南來台從事工廠工作，距離累積工作年限上限12年只剩短短2年，阿賢為了多賺錢，把握時間，他運用休假時間多方拓展工作機會，粗估一個月收入可達10萬多元，但其實合法移工是不可從事許可目的以外的非法工作，阿賢被依違反《菸酒管理法》、《就業服務法》及《入出國及移民法》等移請主管機關裁處。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，將持續擴大掃蕩查處不法外來人口，移工未經雇主申請許可，不得在我國境內工作，也不可從事許可目的以外的非法工作，違法可處新臺幣15萬元罰鍰。尤其是依法令規定，產製私酒囤放不得超過100公升且僅供自用，超過可處新臺幣5萬元至100萬元罰鍰。

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