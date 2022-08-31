縣府今年再爭取428萬元補助，規劃打造觀光休閒新據點「穿龍驛站」。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣7大場館之一的苗栗特色館，從2013年啟用以來持續轉型，公館鄉農會今年標租營運，打造咖啡廳、共享廚房、食農教育及體驗教室等空間，縣府今年再爭取428萬元補助，規劃打造觀光休閒新據點「穿龍驛站」，預計11月開始營運，未來能展售並行銷在地農特產品。

苗栗特色館前身是軍營，面積約2.1公頃，縣府爭取撥用後，2005年開發為旅客服務映象園區，2013年正式更名為苗栗特色館，但隨著台72線開通，人流車潮慢慢消失，場館經營不善閒置多年，縣府力拚活化，除讓農創、傳產、陶藝等團體業者進駐，也將營運空間交由公館鄉農會承租。

苗栗縣府文觀局長林彥甫說，苗栗特色館目前以苗栗陶瓷博物館為核心，裡面規畫有展覽區、工作坊、陶藝工坊等空間作為陶瓷文化藝術平台，其他營運空間由公館農會主導，結合在地特色，重新打造出不同風貌的苗栗特色館。

縣長徐耀昌、公館鄉農會總幹事古雪雲今天視察穿龍驛站整修工程進度，古雪雲表示，去年底苗栗縣府跟中央補助，在園區打造隘寮下奉茶亭，推出紅棗、芋頭等在地農特產品所製作的輕食廣受好評，今年再規畫打造穿龍驛站，並有2大主題館「穿龍食堂」及「芋香町」。

古雪雲說，公館鄉盛產芋頭、紫蘇、紅棗等農特產品，農會預定將芋頭融合客家米食文化，研發出結合在地食材芋頭的美食，並運用穿龍驛站展售相關產品，讓特色館成為推廣行銷公館芋頭品牌的據點，並成為公館休閒觀光新去處。