屏縣府斥資逾13億在潮州鎮新建立體停車場（圖）、全台首座國際級溜冰場、潮州棒球場、聯合辦公大樓等，為地方帶來新風貌。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府斥資逾13億在潮州鎮新建立體停車場、全台首座國際級溜冰場、潮州棒球場（圖）、聯合辦公大樓等，為地方帶來新風貌。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣幅員遼闊，縣長潘孟安極為重視區域均衡發展，在東港機九用地華麗轉身、恆春新都心成功建置的同時，縣府也斥資逾13億在潮州鎮新建立體停車場、全台首座國際級溜冰場、潮州棒球場、聯合辦公大樓等，為地方帶來新風貌。

縣府祕書長邱黃肇崇指出，潮州鎮地處交通要塞，是屏東地區鐵道、快速道路、省道等重要交通樞紐節點，因此在建設上除考量地方經濟發展外，紓解地方交通狀況也是一大重點，其中停車需求最迫切，因此特別爭取前瞻經費建設一座地上4層的立體停車場，預計後年年底完工，可提供209席車位，包括無障礙、親子車位以及電動車位。

邱黃肇崇說，潮州鎮也是運動重鎮，尤其是溜冰運動，歷年來培育許多國手在各項國際賽事為國爭光，是國內溜冰菁英的搖籃，為此，縣府也特別新建國際級溜冰場，打造全台首座、亞洲唯二符合最新國際賽事標準的輪滑場地，成為國內專業選手訓練基地，將於9月落成。

邱黃肇崇說，斥資3.7億的國際溜冰場位於潮州運動公園，建築造型以象徵輪滑運動速度的三向度曲面鋼構屋頂為主架構，內部擁有國際最新標準的半室內型競速場地200公尺溜冰場地，搭配符合國際賽事服務空間看台，可容納1000名觀眾席位。

除了溜冰場外，縣府也將原有的潮州棒壘球場重新打造，因應興建潮州公園需遷移，縣府斥資7900多萬選在泗林里新建1座標準棒球場，預計11月完工，邱黃肇崇說，潮州鎮的運動風氣將因建設而更加風行，甚至感染整個屏東。

而為提昇為民服務品質，縣府自籌5億加上爭取中央補助1.7億，總共6.7億元興建聯合辦公大樓，將於明年下半年完工，屆時將有財稅局潮州分局、潮州地政、潮州衛生所進駐，提供一站式服務，方便民眾洽公。