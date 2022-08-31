一對情侶適不適合，除了要看三觀個性以外，還要注意經濟能力和理財觀念是否相符。一名女網友近日在臉書社團「匿名2公社」發文表示，自己之前借了男友5萬塊，男友也按照約定每個月還她5千塊，就在最後一個月時，男友突然提出說要延期，下個月再給，「我就說那要多給我1萬，之後每個月一樣都要五千給我當零用錢」，還威脅說做不到就分手。貼文一出，立刻引來大批網友的抨擊。

原PO要男友定期給她5千。（圖／翻攝自臉書社團「匿名2公社」）

這名女網友日前透露，她和男友交往快兩年，去年因為男友有經濟需要，原PO就拿了5萬給他，對方也承諾會每月還5千回來，直到剩下最後一筆時，男友突然說因為家裡有需要，能不能延到下個月，原PO同意了但有個條件，就是要多給她一萬，以後每月也一樣要再給她5千當零用錢，「如果做不到就分手，我也一再表明我就是那麼現實，你不能給我就分手，我這樣做難道不行嗎？」

原PO直接坦言自己就是現實。（圖／shutterstock）

貼文曝光後，原PO要錢的行為讓許多網友看不下去，「還知道要匿名，這種女生此時不分待何時」、「分手吧，如果雙方有小孩，那真的當跑步的朋友就好了，不用去想要有什麼未來」、「前面都有還，延一期5000變成要給15000，而且還完之後變成無底洞，每個月還要給5000，妳比高利貸還可怕」、「簡直比水蛭還吸血…」、「拜託趕快放生」。