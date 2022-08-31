BWF世界巡迴賽超級750系列日本羽球公開賽，在2號場地出賽的戴資穎，女單32強面對生涯交手還沒輸過丹麥選手布里西費特（Mia Blichfeldt），首局雙方失誤就不少，尚在適應風向燈光的小戴沒能完美發揮而讓出，後兩局追趕，應該個人本季最辛苦第一輪一戰的小戴，最終14比21、21比15、21比14過關。

首局前半局戴資穎站上領先，不過中段失誤較多，反而被布里西費特先拿到第11分，回來後小戴持續追分，可惜沒能追上而讓出。第2局仍是失誤頗多，不過小戴在錯過一次攻擊好機會失誤變成12比13後，拉出連得5分攻勢，順勢追平局數。

決勝局開始戴資穎先0比4落後，但她努力追分，並以11比10進入技術暫停，後半局小戴加速攻擊擴大領先，第一個賽末點就把握住勝利，結束這場歷時58分鐘的苦戰。

戴資穎面臨落後毫不放棄。（Badminton Photo提供）

戴資穎奮力回擊。（Badminton Photo提供）

一日兩戰的雙打男子好手楊博軒，上午混雙與搭擋胡綾芳直落二告捷，下午和李哲輝的男雙19比21、19比21不敵中國大陸梁偉鏗／王昶，未能一日兩勝入袋。