前雲林縣議會議長蘇金煌登記參選四湖鄉長，老驥伏櫪牽動選情。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

年底雲林縣四湖鄉長選舉，四湖蘇家班掌門人、前雲林縣議會議長蘇金煌31日完成參選登記，他表示面對鄉長選舉一戰，蘇家班面臨有心人意圖分裂、製造對立，為避免家族分裂、地方對立，決定自己出馬參選。地方政壇認為，蘇家班出現嚴重「網內互打」情況，已78歲的蘇金煌，才會老驥伏櫪親自參選。

蘇金煌登記後表示，他有3個初衷「勇敢承擔、團結四湖、不分黨派」，大家共同努力讓四湖鄉更進步。另外還有8大政見，他現在頭腦很清楚、體力還很好，會好好規畫地方建設，他在中央與基層都有人脈，可以爭取到更多的經費，打造更進步的四湖鄉。

蘇金煌曾擔任2屆四湖鄉長、2屆雲林縣議會議長，鄉長卸任後支持2弟蘇金志接棒鄉長，輔佐兒子蘇俊豪擔任雲林縣議會副議長，基層實力雄厚，近年來蘇金煌雖退居幕後，但在地方及整個雲林政壇仍極具影響力。

年底四湖鄉長選舉，蘇金煌8弟蘇秉承、2弟蘇金志的大舅子吳勁葦先後宣布參選鄉長，加上蘇金煌兒子蘇俊豪、蘇金志兒子蘇國瓏參選縣議員，引發家族「網內互打」，蘇金煌為避免家族分裂，決定自己參選，經整合，蘇秉承已退選，但吳勁葦仍未鬆口。

另外，蘇國瓏為現任四湖鄉長，2任屆滿將轉換跑道投入縣議員選舉；蘇俊豪為現任雲林縣議會副議長，準備尋求連任，2人也出現競爭局面。

四湖地方人士分析，此次蘇家班出現嚴重「網內互打」，主要在於蘇金煌與蘇金志2人各有布局，才會形成兩代人馬互打情況，一旦吳勁葦登記參選，將正式引發蘇家班「茶壺裡的風暴」，牽動四湖鄉長與雲林縣議員第5選區選情。