資誠指出，為扶植優質新創團隊發展，資誠與櫃買中心、經濟部中小企業處亞灣新創園於開展首日舉辦「創新創蛻變關鍵：資本市場募資與企業合作」研討會，吸引多家新創團隊代表到場交流。

新創企業在草創時期面臨各式營運挑戰，資誠聯合會計師事務所審計服務會計師廖阿甚表示，資誠已成功扶植多家中小企業走入資本市場，從企業設立到穩健營運階段，資誠皆可提供不同的專業資源與顧問輔導服務，藉此拓展台灣新創圈格局。

證券櫃檯買賣中心新創發展部經理陳麗清表示，台灣市場長期聚積科技發展優勢，更為創新產業發展重要基地。櫃買中心長期致力於扶植中小企業，並已輔導多家新創團隊登錄創櫃，截至今年7月底，已有23家創櫃板公司成功轉公開發行。

亞灣新創園執行單位資策會數轉院創生處專案協理徐誌謙表示，資策會長期扮演政府單位智庫策略合作夥伴，並於去年受經濟部中小企業處委託營運「Startup Terrace亞灣新創園」。

「Startup Terrace亞灣新創園」自去年12月正式開幕，目前已成功吸引42家新創團隊進駐、合作7家國際加速器及鏈結40家在地企業。

徐誌謙表示，園區2022重點有五大項目，包括推動GreenTech綠色科技新創競賽、介接台日中心能量鏈結商機、規劃台星雙向新創落地及商務媒合、提供多元參展曝光機會，還有與微軟、AWS、Google等雲端大廠合作。

資誠聯合會計師事務所審計服務會計師王駿凱指出，創櫃板具備「公設聯合輔導」及「籌資」兩大功能，主要服務具有創新創意與未來發展潛力，惟資本規模較小且缺乏資金來源的微型新創企業。新創企業通過創新創意審查，或符合公司掛牌條件免除創新創意審查條件時，將由櫃買中心統籌進行為期6個月，最長不超過2年之輔導，包含會計、內控、行銷及法制等，並輔導建置簡易內部控制及會計制度，落實公司治理。

此外，新創企業於通過登錄創櫃板審查後可辦理登板前籌資，也就是將公司辦理籌資的相關資訊在櫃買中心網站的創櫃板專區進行公告，再由投資人進行認購。

資誠表示，資誠於2019年3月成立PwC’s Scale-up創業成長加速器，以「厚創新、後加速」為宗旨，協助新創團隊走向規模化經營、健全財務管理體質，亦善用PwC全球資源網絡，建立國際化資源平台機制，攜手新創邁向國際。