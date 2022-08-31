即便是脾氣再好的人，在感情中也會有不能接受的NG行為或觀念，或許一開始還可以忍，但長久下來恐怕像顆不定時炸彈，隨時都可能爆發，炸壞彼此感情，對此塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分享「12星座的感情地雷」，懂得避開這些地雷，兩人的感情會更加甜蜜。

【白羊座】不洗澡、不換衣服就躺床

許多人都有回家後不洗澡、不換衣服就躺床的壞毛病，但對白羊座來說，床是睡覺的地方，必須是個舒適的環境，若在他們面前肆無忌憚直接躺床，免不了又是個大吵的不眠夜。

【金牛座】在朋友面前說出糗事

有一種聊天方式是彼此挖苦尋開心，但如果你的另一半是金牛座，那可千萬別說出他們私底下的糗事，像是「他最近胖到臉大了兩倍」、「別看他像個大男人，私底下其實超愛撒嬌」，他們聽了恐怕會急得臉色一陣青一陣白。

【雙子座】把話悶在心裡不說

有些情侶喜歡吵架後冷戰的靜默韻味，但這其實並不健康，不對話的吵架根本不是吵架，對憋不住心事的雙子座來說尤其如此，你越不說話，他們越氣急攻心，原本芝麻綠豆大的小事也上升成天下大事，這架恐怕是吵不完了。

【巨蟹座】偷看手機

對有些人來說，偷看另一半手機是為了增加安全感，甚至會以「不給密碼就是不愛我」來威脅對方，無疑是許多人的愛情地雷，或許你覺得無傷大雅，但巨蟹座會解讀成你對他的不信任，輕則辯論一整晚，重則關上心中大門，不可不慎。

【獅子座】出事情胳膊向外彎

如果你出事了，恰好另一半又是獅子座，那他肯定願意為你出頭，但如果是他出事呢？這是獅子座戀人的必考題，如果你選擇為他出頭，像是跟插隊大媽吵架，跟不良老闆殺價，就可以得到高分，但如果你幫對方說話，他們肯定給你零分。

【處女座】把家裡弄得一團亂

有哪句話最能說明「知易行難」這個成語？答案就是把用過的東西物歸原位。洗好的碗放碗盤瀝乾架上、脫下的外套掛回衣架上，這些小事確實很容易在不知不覺中遺忘，但偏偏這些都是處女座的地雷，雖然他們願意忍耐，但從表情就能感受到他們的不滿，讓你的心情也大受影響，最終吵起架來也不意外。

【天秤座】一直抱怨工作瑣事

天秤座總是報喜不報憂，但他們也不是那種會把眼淚往肚裡吞的壯士，單純就是不喜歡讓自己心裡痛苦罷了，所以如果刻意的跟他們聊工作上的挫折、家人間的爭吵，他們就會忘掉平日的優雅，沒好氣的結束談話。

【天蠍座】為了怕麻煩撒小謊

都說小謊怡情，大謊傷身，不論你的原意多良善，在天蠍座的眼中說謊就是不對，他們不懂成人世界說謊的正反藝術，秉持著黑白分明的道德觀，因此在他們面前，誠實不一定是美德，但絕對是正確的策略。

【射手座】管東管西

跟射手座在一起，其實就是解放自己，這其中的大智大慧就在於射手座不愛被別人管，他們想晚睡就晚睡，想狂吃就狂吃，你管了就一秒變媽媽，何苦讓自己變身黃臉婆呢？這就是跟射手座在一起的好處，你不用管他們，可以放較多心力在自己身上。

【摩羯座】突然改變行程

你是每天都會在小本本上安排一天行程的計劃控嗎？還是猶如瀟灑詩人，搭船找朋友沒見著就不回家的性情中人呢？前者恭喜你，跟摩羯座可以好好相處，後者可能就要經常看他們鬧脾氣，嘟噥著「為什麼要突然改行程」。

【水瓶座】不支持還潑冷水

有句名言說，「以鼓勵代替責備，以讚美代替呵斥」，不知道你有沒有發現，不管你說出什麼奇思妙想，水瓶座都會大力支持你，反過來說，他們也希望你能給予同樣的支持，假如潑他們冷水，這段感情恐怕會急速降溫。

【雙魚座】忘記過節日

「跟你在一起，每天都是情人節」，這句話對許多人來說都是加分情話，除了雙魚座以外，除非你華麗度日，每天都給他們驚喜，否則他們很難因為這句話而感到感動。雙魚座的精神糧食是浪漫，節日則是最重要的養分，就算買個小蛋糕也好，若忘記過節絕對會讓他們記上一輩子。