新建「紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心」，今天舉行動土儀式。（台東縣政府提供）

新建「紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心」，今天舉行動土儀式。（台東縣政府提供）

台東縣延平鄉紅葉村原有活動中心，2016年因颱風侵襲遭土石掩埋，另外，原有的紅葉少棒紀念館建築老舊，不敷使用，台東縣政府爭取花東基金2520萬元，新建「紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心」，今天舉行動土儀式，縣長饒慶鈴期盼明年底完工後，成為台東觀光新亮點。

饒慶鈴表示，紅葉村原有辦公處及活動中心受到2016年莫蘭蒂颱風侵襲，遭土石流沖毀，舊址處被認定為危險區域及危險建物，致使紅葉村至今無村辦公處及活動中心；另外原有的紅葉少棒紀念館因建築老舊、動線規劃不佳，且陳設文物設備不敷使用，因此縣府協助爭取花東基金，新建紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心。

多功能活動中心將座落於舊紅葉少棒館前，預定新建1棟2層樓建築，1樓作為活動中心及辦公室用途，2樓作為紅葉少棒紀念館展場空間。未來兼具避難收容場所、祭典祭儀、運動場地、部落教室、文化健康站、村辦公室等多功能運用，讓村民有遮風避雨的安全活動處所，且提升紅葉少棒紀念館陳設文物設備，讓紅葉少棒文物得以完整延續保存。

饒慶鈴提到，延平鄉近年在鄉長胡黃廣文帶領下，各項公共服務發展上卓有成效，即將新建的紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心，象徵延平鄉公所提供鄉親的服務量能持續擴大，也讓既有的知名觀光景點以嶄新面貌呈現，帶動延平鄉整體發展。