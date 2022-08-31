23歲梁姓男子不甘遭兵變，去年服義務役期間，持槍南下嘉義找王姓前女友談判，15分鐘之內開了6槍，其中4槍卡彈，最後1槍擊中王女胸部致死。死者家人及梁男雖都請求法官判死，但一審考量梁男抄寫經文、願接受法律制裁、鑑定有精神疾病，依殺人罪判處無期徒刑，禠奪公權終身。案經上訴後，台南高分院31日駁回仍判處無期徒刑，禠奪公權終身，全案還可上訴。

在陸軍服役的梁男，去年6月16日傍晚南下找22歲王姓前女友要求復合，王女避不見面，梁男追到王女的阿姨家，2人就在門口談判。

梁男不滿王女當面與前男友視訊，朝王女開2槍均卡彈，2人繼續爭吵，梁男到附近小巷子清槍，再回頭與王女吵架，王女前男友也在電話中嗆「來對開啊！」，之後梁男再對王女開2槍又卡彈，梁男拉槍枝滑套開保險，再開第6槍擊中王女左胸，王女經送醫急救，仍因心臟破裂及左側氣血胸不治。

警方獲報到場逮捕梁男後，死者父母請求判梁男死刑，梁男自己也希望被判死；不過，一審認為，梁男雖犯行重大，因坦承犯案並供出槍彈來源，還後悔願意接受制裁，經鑑定有精神方面的疾病，羈押期間更抄寫經文迴向死者，雖未獲原諒，但已有悔悟之心，判處無期徒刑，禠奪公權終身。

上訴後，二審也認為，梁男無前科紀錄，犯後坦承犯行，並供出槍彈來源，符合減刑規定；案發後，梁男也表示後悔，願意接受法律制裁，羈押期間還多次出現自殺意念，雖未獲死者家屬同意及原諒，但綜合一切情狀，尚無剝奪生命，使其與社會永久隔離的必要。