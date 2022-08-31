大甲區文昌國小活動中心昨動土，預計2024年6月完工。（台中市新聞局提供）

台中市大甲區文昌國小創校已95週年，師生人數逾1000人，長期苦無活動中心，連畢業典禮都要移地舉行。市長盧秀燕31日出席動工典禮表示，「再窮也不能窮教育！」市府編列5120萬元興建，預計2024年6月完工。

市長盧秀燕表示，大甲區文風鼎盛，文昌國小辦學優秀，有近百年歷史，師生人數逾1000人，但一直沒有多功能活動中心，若遇雨無法在室內上體育課，畢業典禮也須移地舉行。

盧秀燕指出，長期沒有活動中心，欠缺大型活動辦理空間且不利教學與體育活動推展，因此市府編列5120萬元預算興建活動中心，未來完工將可給學生一個安全健康的運動環境，提升學生運動精神、強健體魄。

教育局局長楊振昇指出，文昌國小多功能活動中心預計興建新建地上1層，包含羽球場、舞台、器材室及相關附屬空間，工程經費約5120萬元，預計2024年6月完工。

張姓家長表示，自己3個孩子都是讀文昌國小，學校長期沒有活動中心，真的很不方便，尤其是下雨天困擾不已，未來完成興建後，提供一個優質的活動空間，孩子終於不用再日曬雨淋。

教育局表示，文昌國小多功能活動中心以校園即是「家」理念發想，以環狀式開窗連結室內外自然環境與校園活動，並用仿積木建築塊體堆疊帶來童趣感，及被動式降溫策略，符合建築節能理念，象徵童顏躍動、具活力的校園，完工後將提供不受天候影響的優質教育場域。