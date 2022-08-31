消息人士31日透露，瑞銀因應中國的債券發行活動大減，在香港削減數個中國債務發行團隊的職位。
綜合外媒31日報導，消息人士透露，離職的包括執行董事Wenyang Gao，董事Victor Wong及一名分析師。
報導指出，由於近期中國房地產危機加劇，開發商基本上被拒於債券市場之外，令瑞銀在亞洲向富裕客戶出售中資垃圾債券的業務萎縮。
數據顯示，中資公司離岸債券發行規模今年下滑44％，至639億美元。而在亞洲，以美元、歐元和日圓計價高收益債券發行承銷排行上，瑞銀今年下滑38位至第45位。
消息人士31日透露，瑞銀因應中國的債券發行活動大減，在香港削減數個中國債務發行團隊的職位。
綜合外媒31日報導，消息人士透露，離職的包括執行董事Wenyang Gao，董事Victor Wong及一名分析師。
報導指出，由於近期中國房地產危機加劇，開發商基本上被拒於債券市場之外，令瑞銀在亞洲向富裕客戶出售中資垃圾債券的業務萎縮。
數據顯示，中資公司離岸債券發行規模今年下滑44％，至639億美元。而在亞洲，以美元、歐元和日圓計價高收益債券發行承銷排行上，瑞銀今年下滑38位至第45位。
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