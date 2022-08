Seivson擅長解構重組的繁複版型,本季延續過往風格並邀請人氣Youtuber Ru醬演繹。(Seivson提供)

東京時裝周於本週如火如荼地進行中,而台灣設計師品牌Seivson也參與了本次的開幕大秀,此次他們將目光鎖定於在日本奮鬥的人氣Youtuber Ru醬、飾品設計師Tsumire、人氣演員模特兒Yobi、以暨品牌設計師申子芹等幾位台灣女性,以「We Are All From Taiwan」為題分享屬於她們的故事,同時也切和近期熱門的Instagram Reels短影音呈現形象影片,而此次秀上日常時裝亦將於 9 月份開始上架品牌官網,同時品牌也將參與於十月登場的臺北時裝週。

鬍子小姐轉折「#撕標籤做自己」 轉 垂墜長項鍊, 轉 棗型耳針。(以覺學INTZUITION提供)

以覺學INTZUITION產品製程都以最低限制方式稱生產,且選擇可回收後可完全回歸產業循環鏈的材質,展現永續時尚的態度。(以覺學INTZUITION提供)

另外,同樣於近期在日本發光發熱的還有台灣金工設計品牌以覺學INTZUITION,此次品牌受邀參與東京國際時尚展會Project Tokyo,其中品牌年度熱銷的耳扣、耳掛,以品牌強調的無毒製程而留下的自然金屬裸面光澤,以及其永續概念而備受國際買家關注,另,品牌也將參與臺北時裝週選品策展,屆時除將於品牌四家直營據點展出外,也將於官方設置的選品店登場。