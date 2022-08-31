Seivson擅長解構重組的繁複版型，本季延續過往風格並邀請人氣Youtuber Ru醬演繹。（Seivson提供）

東京時裝周於本週如火如荼地進行中，而台灣設計師品牌Seivson也參與了本次的開幕大秀，此次他們將目光鎖定於在日本奮鬥的人氣Youtuber Ru醬、飾品設計師Tsumire、人氣演員模特兒Yobi、以暨品牌設計師申子芹等幾位台灣女性，以「We Are All From Taiwan」為題分享屬於她們的故事，同時也切和近期熱門的Instagram Reels短影音呈現形象影片，而此次秀上日常時裝亦將於 9 月份開始上架品牌官網，同時品牌也將參與於十月登場的臺北時裝週。

鬍子小姐轉折「#撕標籤做自己」 轉 垂墜長項鍊, 轉 棗型耳針。（以覺學INTZUITION提供）

以覺學INTZUITION產品製程都以最低限制方式稱生產，且選擇可回收後可完全回歸產業循環鏈的材質，展現永續時尚的態度。（以覺學INTZUITION提供）

另外，同樣於近期在日本發光發熱的還有台灣金工設計品牌以覺學INTZUITION，此次品牌受邀參與東京國際時尚展會Project Tokyo，其中品牌年度熱銷的耳扣、耳掛，以品牌強調的無毒製程而留下的自然金屬裸面光澤，以及其永續概念而備受國際買家關注，另，品牌也將參與臺北時裝週選品策展，屆時除將於品牌四家直營據點展出外，也將於官方設置的選品店登場。