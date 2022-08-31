余苑綺21日因直腸癌病逝，享年39歲，追思會於29日上午舉行，結束後遺體送往二殯火化，長眠基隆擁恆園區。余天、李亞萍夫婦人緣好，前來弔唁的友人從演藝圈到政治界都有，但網友好奇吳宗憲是余家牌咖，也是圈內大哥人物，為什麼不見他到靈堂或追思會悼念？對此，余祥銓給出答案。

根據《三立新聞網》報導，余祥銓表示憲哥私下有打電話安慰李亞萍，「因為我們訃聞沒有廣發，也不好意思發給長輩，只發給二姐的朋友。」

余苑綺身為2個年幼子女的媽媽，8年來努力對抗癌症，歷經70次化療、切除部分淋巴、肝、肺臟，還是無法戰勝病魔，21日嚥下最後一口氣，結束39歲的短暫人生；與余苑綺感情要好的弟弟余祥銓，一肩扛起二姊的後事，也在追思會上代表家屬致詞，回憶姊弟倆的成長點滴，並告白：「妳是我們家的驕傲，但老天卻開了玩笑，生活作息最正常的妳得了直腸癌，但妳勇敢面對，前後做了70次的化療、開無數次的刀，二姊妳真的辛苦了，弟弟答應你的事一定會做到，下輩子我們還要當一家人。」

追思會結束後，余天、李亞萍因白髮人不送黑髮人的習俗，由余祥銓和余苑綺丈夫Gary等人負責陪同遺體火化，再由Gary捧斗前往基隆擁恆園區，將愛妻的骨灰安置在8樓的「時光學苑」，與豬哥亮當鄰居。生前愛狗的余苑綺，希望可以跟狗狗Yaya放在一起，余祥銓有遵從遺願，讓二姊能永遠跟Yaya長眠。