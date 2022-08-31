國立歷史博物館值此重新開館之際，為感念藝文前輩對本館的支持與愛護，梁永斐館長將陸續拜會親訪，對他們表達誠摯的謝意與關懷，並深化與史博館的連結。今天（8月31日）上午，梁館長率館員一行，首先親赴美術教育家王秀雄教授寓所，致贈7月1日上任以來第一幀新版的感謝狀予王教授，及回贈2010年本館口述歷史訪談出版品《王秀雄―美育人生》80餘冊，除感謝王教授對本館「十年樹木，百年樹人」的灌溉之情，彰顯其對臺灣美術教育的研究與貢獻外，並預祝中秋佳節平安健康。

史博館梁永斐館長8月31日率館員一行，親訪王秀雄教授，回贈出版品《王秀雄―美育人生》，感謝王秀雄教授長期對史博館的支持與愛護，並祝福中秋佳節平安健康。（圖／國立歷史博物館提供）

王秀雄教授1931年出生於高雄岡山，1959年國立臺灣師範大學美術系畢業，1965年日本國立東京教育大學大學院教育學研究科（今筑波大學教育研究所）碩士畢業、博士肄業。1966年自日本返臺任教，曾任國立臺灣師範大學美術研究所所長與教授、東海大學美術系研究所教授，榮任國立臺灣師範大學美術系暨美術研究所終身名譽教授。王教授亦為國內首位引進美術心理學的學者，學術研究領域包括：美術心理學、臺灣美術史、美術史學方法論、博物館學等，譯作與著作等身，治學嚴謹，為人親和，作育英才一甲子，桃李滿天下。他一生獲獎無數，2014年更榮獲教育部頒發首屆「藝術教育貢獻獎―終身成就獎」，2019年獲頒「臺灣文化獎」等。

史博館梁永斐館長8月31日親訪王秀雄教授，表達誠摯的謝意與關懷，與王教授一同翻閱《王秀雄―美育人生》回憶暢談人生心得。（圖／國立歷史博物館提供）

梁永斐館長表示，王秀雄教授與史博館淵源深厚，除長期擔任史博館諮詢委員、審查委員，提出諸多建言，在史博館展覽活動或研討會場合中常可見到他的身影。史博館曾出版王教授著作包括：1995年《臺灣美術發展史論》；1998年《觀賞認知解釋與評價―美術鑑賞教育的學理》、《日本美術史》。2008年史博館舉辦「時空與高度―國立臺灣師範大學美術系畢業校友留校作品展」亦展出王教授藝術創作並出版專文圖錄。

史博館2010年出版口述歷史專書《王秀雄―美育人生》（陳嘉翎主訪編撰）封面。（圖／國立歷史博物館提供）

2010年史博館為其出版口述歷史專書《王秀雄―美育人生》，完整記錄王秀雄教授精采人生奮鬥歷程，其一生對於臺灣美術科基本學習指標的建立與推動、臺灣美術的鑑賞教育與美術史的探討論述、博物館藝術教育的詮釋與價值，均引進了新制度及新觀念。王秀雄教授建構臺灣美術教育、推動與研究美術政策與實務，延續美育精神培育藝術創作人才，為臺灣美術教育及研究樹立典範，影響臺灣近代的藝術發展深遠。