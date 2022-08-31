民進黨台中市長參選人蔡其昌，與立委林靜儀、台中市議員張家銨，台中市議員候選人曾威、交通部長王國材等人前往中捷九張犁站，會勘大慶車站到烏日車站高架化進度。（馮惠宜攝）

民進黨台中市長參選人蔡其昌前往中捷九張犁站，會勘大慶車站到烏日車站高架化進度。（馮惠宜攝）

民進黨台中市長參選人蔡其昌，今（31）日與綠營民代前往烏日會勘台鐵大慶車站到烏日站高架化進度，他直指台鐵這一段以為前市長林佳龍規畫山海環線，中央同意加速進行，但現任市長盧秀燕上任後就不願出一毛錢的配合款，造成無法推動、毫無進展；對此，台中市政府表示，山海環線為台鐵系統、國有財產，爭取由中央專案全額補助興建合情、合理也合法。

立法院副院長蔡其昌與立委林靜儀、前立委陳柏惟、台中市議員張家銨，台中市議員候選人曾威，九德里里長陳美香及交通部長王國材、台中市交通局副局長江俊良等人8月31日下午同前往中捷九張犁站，會勘大慶車站到烏日車站高架化進度。

蔡其昌表示，大慶到烏日短短3.7公里的鐵路高架化，地方等待超過20年的時間，也因為鐵路未完成高架化、阻隔九德里民眾到中捷九張犁捷運站，該站日運量一度僅剩下23人；他強調林佳龍時代規畫山海環線，就包括這一段鐵路高架化，當時中央已承諾依規定願負擔部分經費，只要台中市政府願意配合，交通部將會優先加速推動，但盧市府一毛錢也不願意出，所以執政四年來卻仍毫無進度。

他也說，如果盧秀燕仍然堅持不願出地方配合款，只有一辦法就是換人做市長，他承諾當選後他來出錢，鐵路高架後，烏日居民擁有完善的交通建設、公園綠地及停車空間一舉數得。

交通部長王國材表示，目前大慶到烏日鐵路高架化，中央已於107同意辦理，目前只差市政府的修正報告符合審查要點，交通部就會即刻執行。

對此，台中市政府交通局長葉昭甫表示，山海環線計畫在市長盧秀燕上任後，皆維持前市長林佳龍時期的方案、經費未變動，並已依交通部審查意見提送修正報告5次。考量山海環線為台鐵系統，屬於國有財產，未來產權及營運收益等皆歸屬於中央，爭取比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫，由中央專案全額補助興建，合情、合理也合法。