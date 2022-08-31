網紅米砂（Misa）有傲人身材更有自己想法，從Cosplay到擔任AV監製都製造不少話題，先前她更曾自稱「老濕姬」，率真不做作性格，讓她光是YouTube頻道就有94萬粉絲訂閱；近日她在社群平台透露自己的YouTube頻道被盜了，委屈喊「為什麼別人被盜來放無碼A片，然後我就是馬斯克直播……」。

米砂今（31日）在社群平台透露自己的YouTube頻道被盜了，目前請公司處理中，嘗試登入也無法，完全看不到後台情況，駭客先入侵助理的個人帳戶，助理該帳號同時是米砂頻道的管理員，導致頻道被「盜一送一」，米砂無奈表示駭客將頻道名稱改成「Elon Musk」，還猖狂開直播和上傳一些有關伊隆馬斯克（Elon Musk」）的相關影片，吐心聲「希望可以平安復原，不然我助理會自責到爆炸。」

不過除了難過頻道遭駭客盜走，米砂也委屈表示：「為什麼別人被盜來放無碼A片，然後我就是馬斯克直播⋯」，她不改幽默性格，苦中作樂直呼：「如果頻道真的拿不回來，我會因為這點覺得很委屈，你好歹放一下無碼A片吧！完成我的心願啊！」因為駭客上傳的影片導致米砂的頻道遭到YouTube系統刪除，她透露已經去做了帳戶救援，後續能不能拿回來還要等流程。

許多網友留言打氣：「希望能救回來」、「我也試過變成馬斯克的頻道，很快會回來了沒事～」，也有人開玩笑「不放A片真的是太過份了」、「妳在意的點是不是放錯方向了？」、「原來馬斯克直播那麼重要」、「麻煩那個無碼A片給我放起來欸，起碼完成咱米砂的心願欸」。