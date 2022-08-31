萬物齊漲，只有薪水難漲，許多小資族光是伙食費就花了大半薪水，不過日前有網友分享菜市場裡的佛心店家，將各種美味塞爆餐盒，每盒都只要銅板價30元，就能飽一整天，貼文一出許多人都不敢置信，紛紛敲碗攤販地點，希望能一飽口福。

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，「朋友說傳統菜市場是大家的美味灶咖」，因此他決定親身試驗，不料果真找到一間超佛攤販，只花了30元「裝了滿滿鼓鼓澎澎的一大盒」，也讓原PO的肚子飽了一整天。

從原PO分享的照片可見，這家攤販有賣炒飯、炒麵、炒米粉、炒粿條，並加入高麗菜、三色豆等蔬菜點綴，餐檯上用四宮格擺出巨無霸份量，還有一大鍋滿滿配料的貢丸羹湯，讓人看了食指大動。不過更驚訝的是，原PO買了三個餐盒回家，每一盒都多到滿出來。

傳統市場的攤販提供多種選擇，炒飯、炒麵、炒米粉、炒粿條，還有貢丸羹湯，滿足不同饕客需求。（圖／取自爆廢公社公開版）

貼文曝光後，不少網友看傻了眼，認為這樣的份量真的佛心，「菜市場的美食是臥虎藏龍的」、「這家超便宜！即使沒有肉也能讓人吃飽」、「那個雜菜湯讚！古早味兒」、「現在市場還有裝的鼓鼓的只賣30元這種價格？我才不信」，而原PO最後也揭曉這家攤販的所在地，其實位於石牌金龍市場，讓不少網友直說要揪團朝聖。